Пентагон відкладає передачу Україні близько 60 ракет до систем ППО Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Йдеться про ракети-перехоплювачі PAC-3 і PAC-2 американського виробництва. Їх закупили західні союзники України, зокрема з європейських запасів.

За даними видання, поставку затримує міністр оборони США Піт Гегсет.

Ці ракети виготовляють у Сполучених Штатах. Тому американська влада має погодити всі угоди, за якими їх продають або передають далі іншим країнам.

Нагадаємо, єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс закликав країни ЄС передати Україні ракети Patriot зі своїх запасів.

Натомість вони отримають нові ракети, які Київ уже замовив на 2028-2029 роки.