США не подписывают антибаллистику

Зеленский отметил, что в настоящее время сложилась непростая ситуация со снабжением вооружениями от США и работой спутниковой связи.

"Очень неприятно, когда во время разных разговоров о том, как закончить войну, Starshield то работает, а то есть ограничения, ракет для "петриотов" не только становится меньше, но и есть еще какие-то шаги, из-за которых нет поставок", - говорит президент.

По его мнению, это идет параллельно с "зимним планом" российского диктатора Владимира Путина по отношению к Украине.

"Все данные об этом есть, разведка делится соответствующими данными. Путин рассчитывает сломать Украину. Киев, Днепр, Одессу, Харьков, Запорожье - прежде всего эти города. Сломать из-за нехватки защиты и сломать для того, чтобы Украина вышла из Донбасса", - отметил Зеленский.

Президент считает, что "это не может идти параллельно с тем, что американская сторона не подписывает поставки антибаллистики". А ведь этим, говорит он, США ставят себя в "очень неприятную ситуацию".

"Политически это выглядит так, будто они двигаются одним курсом с тем, что хочет Путин: заставить Украину к невыгодным компромиссам. Но жизнь и история намного длиннее, чем дружба, бизнес или партнерство с одним человеком, который является агрессором. Гораздо длиннее", - уверен президент.