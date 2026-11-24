Украина еще не получает в необходимых объемах ракеты-перехватчики для Patriot от США. Это выглядит политически так, что Соединенные Штаты поддерживают курс России на то, чтобы сделать крупные украинские города непригодными для жизни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью Bloomberg.
Зеленский отметил, что в настоящее время сложилась непростая ситуация со снабжением вооружениями от США и работой спутниковой связи.
"Очень неприятно, когда во время разных разговоров о том, как закончить войну, Starshield то работает, а то есть ограничения, ракет для "петриотов" не только становится меньше, но и есть еще какие-то шаги, из-за которых нет поставок", - говорит президент.
По его мнению, это идет параллельно с "зимним планом" российского диктатора Владимира Путина по отношению к Украине.
"Все данные об этом есть, разведка делится соответствующими данными. Путин рассчитывает сломать Украину. Киев, Днепр, Одессу, Харьков, Запорожье - прежде всего эти города. Сломать из-за нехватки защиты и сломать для того, чтобы Украина вышла из Донбасса", - отметил Зеленский.
Президент считает, что "это не может идти параллельно с тем, что американская сторона не подписывает поставки антибаллистики". А ведь этим, говорит он, США ставят себя в "очень неприятную ситуацию".
"Политически это выглядит так, будто они двигаются одним курсом с тем, что хочет Путин: заставить Украину к невыгодным компромиссам. Но жизнь и история намного длиннее, чем дружба, бизнес или партнерство с одним человеком, который является агрессором. Гораздо длиннее", - уверен президент.
Ранее РБК-Украина писало, что европейские запасы ракет для комплексов Patriot упали до минимума и страны неохотно отдают их Украине. Заметное улучшение ожидается не ранее чем через год.
По данным Bloomberg, сокращение или внезапное прекращение поддержки со стороны США не приведет к немедленному краху Украины. Но страна окажется в крайне уязвимом положении.
Кроме того, Пентагон откладывает передачу Украине около 60 ракет к системам ПВО Patriot.
Речь идет о ракетах-перехватчиках PAC-3 и PAC-2 американского производства. Их закупили западные союзники Украины, в том числе из европейских запасов. По данным FT, поставку задерживает министр обороны США Пит Гегсет.