Дефіцит ракет до Patriot в Україні триватиме ще рік: оцінка Bloomberg

Європейські запаси ракет для комплексів Patriot впали до мінімуму, і країни неохоче віддають їх Україні. Помітне покращення очікують не раніше ніж через рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За даними видання, скорочення або раптове припинення підтримки з боку США не призведе до негайного краху України. Але країна опиниться у вкрай вразливому становищі. Європі ще дуже далеко до того, щоб замінити можливості Америки у трьох сферах: протиповітряна оборона, супутниковий зв'язок і розвідка.

"Якщо США повністю припинять допомогу, Україна, на мій погляд, зможе адаптуватися. Але з політичної та стратегічної точок зору це стане вкрай негативним сигналом - сигналом, який додасть впевненості Москві", - вважає Ієн Лессер, експерт брюссельського відділення фонду German Marshall Fund.

Дефіцит ракет для Patriot

Комплекси Patriot найкраще захищають від балістичних ракет. Їх гостро бракує з того часу, як президент США Дональд Трамп розв'язав війну проти Ірану.

Нещодавно адміністрація Трампа схвалила угоду про продаж Україні ракет на 2,1 мільярда доларів. За даними Bloomberg, швидко проблему це не вирішить.

"За словами обізнаних джерел, європейські запаси ракет-перехоплювачів PAC-2 і PAC-3 для систем Patriot перебувають на мінімальному рівні. При цьому національні збройні сили часто неохоче передають їх Україні, не маючи твердих гарантій з боку США щодо нових поставок", - пише видання.

Ситуація почне покращуватися приблизно через рік, коли Україна отримає ракети, замовлені для виробництва в Європі. У 2027-2028 роках Київ має отримати 600 ракет PAC-2, вироблених у Німеччині.

Наприкінці минулого місяця також оголосили про нову домовленість щодо виробництва ракет PAC-3 у Польщі.

Обіцянку Трампа дозволити виробництво ракет-перехоплювачів в Україні поки що не виконано.

Не просунулася й програма розробки недорогих систем ППО. Про її запуск у лютому оголосили п'ять європейських країн з найбільшими оборонними бюджетами.

Розвідка і супутниковий зв'язок

Європі також важко зрівнятися зі США в розвідці. Йдеться про дані для відстеження переміщень російських військ і виявлення цілей.

Особливо це стосується попередження про підготовку повітряних ударів у режимі реального часу.

Системи Starlink компанії SpaceX залишаються основою для логістики на полі бою та наведення українських безпілотників під час ударів на середні відстані.

Європейський аналог Starlink - проєкт Bromo - поки не отримав схвалення антимонопольних органів. Проєкт зіткнувся із запереченнями профспілок і постачальників.

Крім того, американські військові супутники дають Україні попередження про російські ракетні удари та дані для цілевказівки.

Європа має власні космічні засоби, але їхня кількість і можливості недостатні, щоб забезпечити потреби Києва в такому ж обсязі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібні ракети Taurus, щоб знищувати російські пускові установки.

За його словами, після того як США не змогли постачати антибалістичні ракети для ППО, іншого виходу немає, і йдеться не про цивільні об'єкти чи енергетику.