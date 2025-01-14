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США підписали документ про стратегічне партнерство з Вірменією

Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко

Сполучені Штати Америки та Вірменія підписали хартію про стратегічне партнерство. Вона передбачає розширення співпраці в різних сферах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Азатутюн".

Повідомляється, що церемонія відбулася у Вашингтоні за участю держсекретаря США Ентоні Блінкена і міністра закордонних справ Вірменії Арарата Мірзояна.

"Ми створюємо комісію зі стратегічного партнерства, яка передбачає розширення співробітництва в галузях економіки, безпеки та оборони, демократії, інклюзивності та міжособистісних відносин", - зазначив Блінкен.

Він також заявив, що Вашингтон працює з Єреваном над нарощуванням зусиль із захисту суверенітету і територіальної цілісності Вірменії. А ще анонсував візит спеціальної команди з питань прикордонної безпеки зі США для спільної роботи в цій сфері.

Мірзоян підкреслив, що Вірменія готова працювати з новою адміністрацією США на чолі з наступним президентом Дональдом Трампом.

Зазначимо, Вірменія вже досить тривалий час віддаляється від Російської Федерації. Минулого року прем'єр Нікол Пашинян заявив про замороження участі в Організації Договору колективної безпеки (ОДКБ) на всіх рівнях. Це сталося після того, як Москва проігнорувала запит на захист у зв'язку з бойовими зіткненнями на вірмено-азербайджанському кордоні.

У грудні Пашинян зазначив, що у відносинах з ОДКБ його країна пройшла точку неповернення.

За останні роки частка Росії у сфері військово-технічного співробітництва знизилася до 10%, Вірменія знайшла інших партнерів і почала співпрацювати з ЄС, а також Францією.

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Сполучені Штати АмерикиВірменіяЕнтоні Блінкен