США підписали документ про стратегічне партнерство з Вірменією

Сполучені Штати Америки та Вірменія підписали хартію про стратегічне партнерство. Вона передбачає розширення співпраці в різних сферах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Азатутюн".
Повідомляється, що церемонія відбулася у Вашингтоні за участю держсекретаря США Ентоні Блінкена і міністра закордонних справ Вірменії Арарата Мірзояна.
"Ми створюємо комісію зі стратегічного партнерства, яка передбачає розширення співробітництва в галузях економіки, безпеки та оборони, демократії, інклюзивності та міжособистісних відносин", - зазначив Блінкен.
Він також заявив, що Вашингтон працює з Єреваном над нарощуванням зусиль із захисту суверенітету і територіальної цілісності Вірменії. А ще анонсував візит спеціальної команди з питань прикордонної безпеки зі США для спільної роботи в цій сфері.
Мірзоян підкреслив, що Вірменія готова працювати з новою адміністрацією США на чолі з наступним президентом Дональдом Трампом.
Зазначимо, Вірменія вже досить тривалий час віддаляється від Російської Федерації. Минулого року прем'єр Нікол Пашинян заявив про замороження участі в Організації Договору колективної безпеки (ОДКБ) на всіх рівнях. Це сталося після того, як Москва проігнорувала запит на захист у зв'язку з бойовими зіткненнями на вірмено-азербайджанському кордоні.
У грудні Пашинян зазначив, що у відносинах з ОДКБ його країна пройшла точку неповернення.
За останні роки частка Росії у сфері військово-технічного співробітництва знизилася до 10%, Вірменія знайшла інших партнерів і почала співпрацювати з ЄС, а також Францією.
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