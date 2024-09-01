Пашинян заявив, що Вірменія заморозила свою участь у ОДКБ на всіх рівнях
Республіка Вірменія заморозила свою участь у організації Договору колективної безпеки (ОДКБ) всіх рівнях. Країна вважає це рішення достатнім.
Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, повідомляє РБК-Україна з посиланням на News am.
Зокрема, виступаючи на прес-конференції у Спортивно-концертному комплексі імені Карена Демірчяна, Пашинян порушив питання про те, що має статися, щоб Вірменія вийшла з ОДКБ.
"Можуть бути дискусії. Один може сказати, що цього достатньо, інший може сказати, що цього недостатньо, але тут треба дивитися, у кого які оціночні повноваження. Я поважаю всі точки зору, але з іншого боку, ми ухвалили те рішення, яке ухвалили", - сказав прем'єр Вірменії.
Пашинян додав, що на даний момент "ми не бачимо" необхідності ухвалювати інше рішення. Однак це не означає, що країна не побачить потреби приймати інше рішення в наступний момент.
Вихід Вірменії з ОДКБ
Нагадаємо, що влада Вірменії почала різко критикувати ОДКБ за бездіяльність, коли у вересні 2023 року Азербайджан розпочав свою операцію в Нагірному Карабаху. З того часу Вірменія почала зближуватися із Заходом і віддалилася від Росії.
Починаючи з березня 2024 року, Пашинян неодноразово заявляв, що країна вийде з ОДКБ. Також він стверджував, що дві країни з організації допомагали Азербайджану у підготовці до операції проти Вірменії у 2023 році.
Раніше РБК-Україна писало, що Вірменія відмовилася брати участь у навчаннях ОДКБ у серпні 2024 року. Це вже була четверта відмова країни від участі у навчаннях
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