Пашинян заявив, що Вірменія заморозила свою участь у ОДКБ на всіх рівнях

Зокрема, виступаючи на прес-конференції у Спортивно-концертному комплексі імені Карена Демірчяна, Пашинян порушив питання про те, що має статися, щоб Вірменія вийшла з ОДКБ.

"Можуть бути дискусії. Один може сказати, що цього достатньо, інший може сказати, що цього недостатньо, але тут треба дивитися, у кого які оціночні повноваження. Я поважаю всі точки зору, але з іншого боку, ми ухвалили те рішення, яке ухвалили", - сказав прем'єр Вірменії.

Пашинян додав, що на даний момент "ми не бачимо" необхідності ухвалювати інше рішення. Однак це не означає, що країна не побачить потреби приймати інше рішення в наступний момент.