США подписали документ о стратегическом партнерстве с Арменией

Сообщается, что церемония прошла в Вашингтоне с участием госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна.

"Мы создаем комиссию по стратегическому партнерству, которая предполагает расширение сотрудничества в областях экономики, безопасности и обороны, демократии, инклюзивности и межличностных отношений", - отметил Блинкен.

Он также заявил, что Вашингтон работает с Ереваном над наращиванием усилий по защите суверенитета и территориальной целостности Армении. А еще анонсировал визит специальной команды по вопросам пограничной безопасности из США для совместной работы в этой сфере.

Мирзоян подчеркнул, что Армения готова работать с новой администрацией США во главе со следующим президентом Дональдом Трампом.