США підозрюють Китай у допомозі Ірану під час збиття американського F-15, - NBC News

Винищувач F-15, який був збитий над південно-західною частиною Ірану, найімовірніше уразила китайська ракета переносного зенітного комплексу, стверджують джерела видання.

Крім того, на початку конфлікту КНР могла надати Ірану далекобійну радіолокаційну станцію раннього попередження, здатну виявляти малопомітні літаки, розраховані на уникнення радарного виявлення.

Американські чиновники досі розслідують обставини збиття винищувача F-15E Strike Eagle у квітні. За словами джерел, це був перший випадок за останні десятиліття, коли американський бойовий літак був збитий ворожим вогнем.

Наразі невідомо, коли саме Іран міг отримати це озброєння. Водночас можливе використання китайських систем додає напруги у відносинах між Вашингтоном і Пекіном у той час, коли президент США Дональд Трамп намагається заручитися підтримкою Китаю для врегулювання конфлікту.

Ситуація нині між США та Іраном

Переговори про припинення війни тривають, хоча Сполучені Штати й надалі здійснюють удари, які називають "оборонними".

Адміністрація Трампа виступила посередником у досягненні перемир’я з Іраном напередодні важливої зустрічі американського лідера з головою КНР Сі Цзіньпіном, яка відбулася на початку місяця. Китай, що залишається найбільшим покупцем іранської нафти, неодноразово закликав до припинення бойових дій.

"Ми не повністю залежимо від світових цін на нафту, хоча певні обсяги закуповуємо на міжнародному ринку. Проте є країни, які платять за неї значно більше. Вони також мають бути зацікавлені у вирішенні цієї проблеми", - заявив державний секретар США Марко Рубіо.

При цьому глава американської дипломатії наголосив, що президент США не розраховує на допомогу Пекіна.

"Ми не звертаємося до Китаю по допомогу. Нам не потрібна їхня допомога", - сказав Рубіо.

Чи вірить Трамп у зраду Китаю

Після інциденту Трамп заявив, що американський винищувач був уражений переносною ракетою. Йдеться про ПЗРК (переносний зенітний ракетний комплекс) - зброю довжиною близько двох метрів і вагою приблизно 18 кілограмів. Такі комплекси вважаються відносно недорогим та ефективним засобом для ураження літаків, що виконують польоти на малих висотах.

Обидва члени екіпажу літака - пілот та оператор озброєння - встигли катапультуватися. Пілота вдалося евакуювати протягом семи годин після падіння літака, тоді як пошуки другого військового тривали дві доби. За даними Пентагону, він переховувався у передгір’ях гірського масиву Загрос.

У Білому домі у відповідь на запит NBC News послалися на нещодавні заяви Трампа, в яких він стверджував, що Сі Цзіньпін запевнив його у відсутності поставок китайської зброї Ірану.

"Президент Сі пообіцяв мені, що не постачатиме Ірану жодної зброї. Це дуже важлива обіцянка. Я довіряю його слову і вдячний йому за це", - заявив Трамп минулого тижня.