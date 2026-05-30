США подозревают Китай в помощи Ирану при сбивании американского F-15, - NBC News

Истребитель F-15, который был сбит над юго-западной частью Ирана, вероятнее всего поразила китайская ракета переносного зенитного комплекса, утверждают источники издания.

Кроме того, в начале конфликта КНР могла предоставить Ирану дальнобойную радиолокационную станцию раннего предупреждения, способную обнаруживать малозаметные самолеты, рассчитанные на избежание радарного обнаружения.

Американские чиновники до сих пор расследуют обстоятельства сбития истребителя F-15E Strike Eagle в апреле. По словам источников, это был первый случай за последние десятилетия, когда американский боевой самолет был сбит вражеским огнем.

Пока неизвестно, когда именно Иран мог получить это вооружение. В то же время возможное использование китайских систем добавляет напряжения в отношениях между Вашингтоном и Пекином в то время, когда президент США Дональд Трамп пытается заручиться поддержкой Китая для урегулирования конфликта.

Ситуация сейчас между США и Ираном

Переговоры о прекращении войны продолжаются, хотя Соединенные Штаты и в дальнейшем осуществляют удары, которые называют "оборонительными".

Администрация Трампа выступила посредником в достижении перемирия с Ираном накануне важной встречи американского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином, которая состоялась в начале месяца. Китай, остающийся крупнейшим покупателем иранской нефти, неоднократно призывал к прекращению боевых действий.

"Мы не полностью зависим от мировых цен на нефть, хотя определенные объемы закупаем на международном рынке. Однако есть страны, которые платят за нее значительно больше. Они также должны быть заинтересованы в решении этой проблемы", - заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

При этом глава американской дипломатии подчеркнул, что президент США не рассчитывает на помощь Пекина.

"Мы не обращаемся к Китаю за помощью. Нам не нужна их помощь", - сказал Рубио.

Верит ли Трамп в предательство Китая

После инцидента Трамп заявил, что американский истребитель был поражен переносной ракетой. Речь идет о ПЗРК (переносном зенитном ракетном комплексе) - оружии длиной около двух метров и весом примерно 18 килограммов. Такие комплексы считаются относительно недорогим и эффективным средством для поражения самолетов, выполняющих полеты на малых высотах.

Оба члена экипажа самолета - пилот и оператор вооружения - успели катапультироваться. Пилота удалось эвакуировать в течение семи часов после падения самолета, тогда как поиски второго военного продолжались двое суток. По данным Пентагона, он скрывался в предгорьях горного массива Загрос.

В Белом доме в ответ на запрос NBC News сослались на недавние заявления Трампа, в которых он утверждал, что Си Цзиньпин заверил его в отсутствии поставок китайского оружия Ирану.

"Президент Си пообещал мне, что не будет поставлять Ирану никакого оружия. Это очень важное обещание. Я доверяю его слову и благодарен ему за это", - заявил Трамп на прошлой неделе.