США піднімали винищувачі для перехоплення російських Ту-95 і Су-35 біля Аляски

Ілюстративне фото: американські F-16 перехопили російські Ту-95 та Су-35 (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Американські винищувачі в середу, 24 вересня, перехопили російські Ту-95 і Су-35, які пролітали неподалік від Аляски.

Про це сказано в заяві Північноамериканського командування повітряно-космічної оборони (NORAD), повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

За інформацією NORAD, два російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 і два винищувачі Су-35 перебували в зоні ідентифікації протиповітряної оборони Аляски (ADIZ). Йдеться про міжнародний повітряний простір, який примикає до повітряного простору США та Канади.

Для ідентифікації російських літаків та їхнього перехоплення США підняли в повітря літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління E-3, а також чотири F-16 і чотири заправники KC-135.

Північноамериканське командування повітряно-космічної оборони уточнило, що така військова активність Росії в зоні ідентифікації протиповітряної оборони Аляски є "звичайним явищем і не вважається загрозою".

Але, як пише CBS News, це може бути перевіркою готовності США і союзників по НАТО.

Аналогічна російська провокація біля Аляски сталася минулого місяця, коли США також піднімали винищувачі для перехоплення.

Наприкінці серпня NORAD повідомляло, що виявило і супроводжувало російський розвідувальний літак у зоні ADIZ.

МіГ-31 у повітряному просторі Естонії

Нагадаємо, минулого тижня три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії. Вони пролетіли неподалік від Талліна.

Естонська влада відповіла на таку провокацію викликом російського дипломата в МЗС, йому вручили ноту протесту.

