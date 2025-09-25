RU

Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

США поднимали истребители для перехвата российских Ту-95 и Су-35 возле Аляски

Иллюстративное фото: американские F-16 перехватили российские Ту-95 и Су-35 (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Американские истребители в среду, 24 сентября, перехватили российские Ту-95 и Су-35, которые пролетали неподалеку от Аляски.

Об этом сказано в заявлении Североамериканского командования воздушно-космической обороны (NORAD), сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

По информации NORAD, два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 и два истребителя Су-35 находились в зоне идентификации противовоздушной обороны Аляски (ADIZ). Речь о международном воздушном пространстве, которое примыкает к воздушному пространству США И Канады.

Для идентификации российских самолетов и их перехвата США подняли в воздух самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3, а также четыре F-16 и четыре заправщика KC-135.

Североамериканское командование воздушно-космической обороны уточнило, что такая военная активность России в зоне идентификации противовоздушной обороны Аляски является "обычным явлением и не считается угрозой". 

Но, как пишет CBS News, это может быть проверкой готовности США и союзников по НАТО. 

Аналогичная российская провокация возле Аляски произошла в прошлом месяце, когда США также поднимали истребители для перехвата.

В конце августа NORAD сообщало, что обнаружило и сопровождало российский разведывательный самолет в зоне ADIZ.

МиГ-31 в воздушном пространстве Эстонии

Напомним, на прошлой неделе три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии. Они пролетели неподалеку от Таллина.

Эстонские власти ответили на такую провокацию вызовом российского дипломата в МИД, ему вручили ноту протеста.

