США готують велику оборонну угоду з Ізраїлем: що вона передбачає
Держдепартамент США "неофіційно" повідомив Конгрес про запропоновану угоду з Ізраїлем на суму 8 мільярдів доларів. Вона передбачає надання країні боєприпасів для винищувачів та ударних гелікоптерів, а також артилерійські снаряди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
Джерела видання зазначили, що угода є довгостроковою. Частину виробництва і постачання боєприпасів можна буде здійснити за рахунок наявних у США запасів, але для доставки більшої частини знадобиться один або більше років.
За даними джерел, продаж зброї, який має бути схвалений комітетами з міжнародних відносин Палати представників і Сенату, вміщує:
- ракети AIM-120C-8 AMRAAM класу "повітря-повітря" для винищувачів з метою захисту від повітряних загроз, зокрема від безпілотників;
- 155-мм артилерійські снаряди і ракети Hellfire AGM-114 для ударних гелікоптерів;
- бомби малого діаметру, хвостові комплекти JDAM, які перетворюють "німі бомби" на високоточні боєприпаси, 500-фунтові боєголовки і бомбові підривники.
За словами джерела, Держдепартамент повідомив Конгресу, що угода спрямована на "підтримку довгострокової безпеки Ізраїлю шляхом поповнення запасів критично важливих боєприпасів і засобів протиповітряної оборони".
"Президент чітко дав зрозуміти, що Ізраїль має право захищати своїх громадян відповідно до міжнародного права і міжнародного гуманітарного права, а також стримувати агресію з боку Ірану і його маріонеткових організацій. Ми продовжимо надавати можливості, необхідні для захисту Ізраїлю", - заявив американський чиновник.
Видання зазначило, що угода затверджена на тлі багатомісячних заяв прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та його прихильників про те, що Байден наклав на Ізраїль мовчазне "ембарго на постачання зброї".
Окремі демократи наполягали на тому, щоб адміністрація поставила продаж зброї Ізраїлю в залежність від того, як ЦАХАЛ веде військові дії та як вирішується гуманітарна ситуація в Секторі Газа. Однак Байден відмовився це зробити.
Нюанси військової допомоги США для Ізраїлю
У травні 2024 року США припинили передачу боєприпасів Ізраїлю.
Зокрема, адміністрація Байдена призупинила передачу Ізраїлю важких бомб через ризик їхнього застосування у щільній міській забудові.
Згодом у Пентагоні заявили, що причиною стали наміри ізраїльської армії провести масштабну військову операцію проти ХАМАС у місті Рафах, не захистивши від загроз цивільне населення.
Водночас, нещодавно Ізраїль вперше застосував новітній американський протиракетний комплекс THAAD. Система збила випущену з Ємену балістичну ракету.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.