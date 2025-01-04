США готують велику оборонну угоду з Ізраїлем: що вона передбачає

Держдепартамент США "неофіційно" повідомив Конгрес про запропоновану угоду з Ізраїлем на суму 8 мільярдів доларів. Вона передбачає надання країні боєприпасів для винищувачів та ударних гелікоптерів, а також артилерійські снаряди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Джерела видання зазначили, що угода є довгостроковою. Частину виробництва і постачання боєприпасів можна буде здійснити за рахунок наявних у США запасів, але для доставки більшої частини знадобиться один або більше років.

За даними джерел, продаж зброї, який має бути схвалений комітетами з міжнародних відносин Палати представників і Сенату, вміщує:

ракети AIM-120C-8 AMRAAM класу "повітря-повітря" для винищувачів з метою захисту від повітряних загроз, зокрема від безпілотників;

155-мм артилерійські снаряди і ракети Hellfire AGM-114 для ударних гелікоптерів;

бомби малого діаметру, хвостові комплекти JDAM, які перетворюють "німі бомби" на високоточні боєприпаси, 500-фунтові боєголовки і бомбові підривники.

За словами джерела, Держдепартамент повідомив Конгресу, що угода спрямована на "підтримку довгострокової безпеки Ізраїлю шляхом поповнення запасів критично важливих боєприпасів і засобів протиповітряної оборони".

"Президент чітко дав зрозуміти, що Ізраїль має право захищати своїх громадян відповідно до міжнародного права і міжнародного гуманітарного права, а також стримувати агресію з боку Ірану і його маріонеткових організацій. Ми продовжимо надавати можливості, необхідні для захисту Ізраїлю", - заявив американський чиновник.

Видання зазначило, що угода затверджена на тлі багатомісячних заяв прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та його прихильників про те, що Байден наклав на Ізраїль мовчазне "ембарго на постачання зброї".

Окремі демократи наполягали на тому, щоб адміністрація поставила продаж зброї Ізраїлю в залежність від того, як ЦАХАЛ веде військові дії та як вирішується гуманітарна ситуація в Секторі Газа. Однак Байден відмовився це зробити.