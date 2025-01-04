США готовят большое оборонное соглашение с Израилем: что оно предусматривает
Госдепартамент США "неофициально" сообщил Конгрессу о предложенной сделке с Израилем на сумму 8 миллиардов долларов. Она предусматривает предоставление стране боеприпасов для истребителей и ударных вертолетов, а также артиллерийские снаряды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
Источники издания отметили, что соглашение является долгосрочным. Часть производства и поставки боеприпасов можно будет осуществить за счет имеющихся в США запасов, но для доставки большей части понадобится один или более лет.
По данным источников, продажа оружия, которая должна быть одобрена комитетами по международным отношениям Палаты представителей и Сената, включает:
- ракеты AIM-120C-8 AMRAAM класса "воздух-воздух" для истребителей с целью защиты от воздушных угроз, в частности от беспилотников;
- 155-мм артиллерийские снаряды и ракеты Hellfire AGM-114 для ударных вертолетов;
- бомбы малого диаметра, хвостовые комплекты JDAM, которые превращают "немые бомбы" в высокоточные боеприпасы, 500-фунтовые боеголовки и бомбовые взрыватели.
По словам источника, Госдепартамент сообщил Конгрессу, что соглашение направлено на "поддержку долгосрочной безопасности Израиля путем пополнения запасов критически важных боеприпасов и средств противовоздушной обороны".
"Президент четко дал понять, что Израиль имеет право защищать своих граждан в соответствии с международным правом и международным гуманитарным правом, а также сдерживать агрессию со стороны Ирана и его марионеточных организаций. Мы продолжим предоставлять возможности, необходимые для защиты Израиля", - заявил американский чиновник.
Издание отметило, что соглашение утверждено на фоне многомесячных заявлений премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и его сторонников о том, что Байден наложил на Израиль молчаливое "эмбарго на поставки оружия".
Отдельные демократы настаивали на том, чтобы администрация поставила продажу оружия Израилю в зависимость от того, как ЦАХАЛ ведет военные действия и как решается гуманитарная ситуация в Секторе Газа. Но Байден отказался это сделать.
Нюансы военной помощи США для Израиля
В мае 2024 года США прекратили передачу боеприпасов Израилю.
В частности, администрация Байдена приостановила передачу Израилю тяжелых бомб из-за риска их применения в плотной городской застройке.
Позже в Пентагоне заявили, что причиной стали намерения израильской армии провести масштабную военную операцию против ХАМАС в городе Рафах, не защитив от угроз гражданское население.
В то же время, недавно Израиль впервые применил новейший американский противоракетный комплекс THAAD. Система сбила выпущенную из Йемена баллистическую ракету.
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