Глава Пентагону підтвердив, що США призупинили постачання боєприпасів до Ізраїлю

Сполучені Штати Америки призупинили постачання Ізраїлю великої партії боєприпасів і поки що не ухвалили рішення про її відновлення.

Він заявив, що США від самого початку і швидкими темпами спрямували в Ізраїль мільярди доларів допомоги у сфері безпеки. Також він нагадав, що США очолили коаліцію для захисту Ізраїлю, коли Іран атакував Ізраїль за допомогою значної кількості дронів і балістичних ракет.

"І тому ми збираємося продовжувати робити все необхідне, щоб гарантувати, що в Ізраїлю є засоби для захисту", - сказав чиновник.

США зробили "паузу" в поставках боєприпасів Ізраїлю

При цьому Остін публічно визнав, що США зробили "паузу", оскільки переоцінили деяку допомогу в галузі безпеки, яку вони надають. Він нагадав, що США ясно дали зрозуміти, що Ізраїлю не слід починати велику атаку на Рафах, не взявши до уваги і не захистивши цивільне населення, яке перебуває на цьому бойовому просторі.

"І знову, оцінивши ситуацію, ми призупинили постачання однієї партії боєприпасів великої вантажопідйомності. І знову ж таки, я думаю, ми також дуже чітко дали зрозуміти, які кроки ми хотіли б, щоб Ізраїль зробив, щоб відзвітувати і подбати про цих цивільних осіб до того, як почнуться великі бойові дії", - повідомив Остін.

Також глава Пентагону повідомив, що США ще не ухвалили остаточного рішення щодо того, як продовжити цю поставку.