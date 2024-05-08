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Глава Пентагону підтвердив, що США призупинили постачання боєприпасів до Ізраїлю

Середа 08 травня 2024 18:22
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Глава Пентагону підтвердив, що США призупинили постачання боєприпасів до Ізраїлю Архівне фото: глава Пентагону Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати Америки призупинили постачання Ізраїлю великої партії боєприпасів і поки що не ухвалили рішення про її відновлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Пентагона Ллойда Остіна.

Він заявив, що США від самого початку і швидкими темпами спрямували в Ізраїль мільярди доларів допомоги у сфері безпеки. Також він нагадав, що США очолили коаліцію для захисту Ізраїлю, коли Іран атакував Ізраїль за допомогою значної кількості дронів і балістичних ракет.

"І тому ми збираємося продовжувати робити все необхідне, щоб гарантувати, що в Ізраїлю є засоби для захисту", - сказав чиновник.

США зробили "паузу" в поставках боєприпасів Ізраїлю

При цьому Остін публічно визнав, що США зробили "паузу", оскільки переоцінили деяку допомогу в галузі безпеки, яку вони надають. Він нагадав, що США ясно дали зрозуміти, що Ізраїлю не слід починати велику атаку на Рафах, не взявши до уваги і не захистивши цивільне населення, яке перебуває на цьому бойовому просторі.

"І знову, оцінивши ситуацію, ми призупинили постачання однієї партії боєприпасів великої вантажопідйомності. І знову ж таки, я думаю, ми також дуже чітко дали зрозуміти, які кроки ми хотіли б, щоб Ізраїль зробив, щоб відзвітувати і подбати про цих цивільних осіб до того, як почнуться великі бойові дії", - повідомив Остін.

Також глава Пентагону повідомив, що США ще не ухвалили остаточного рішення щодо того, як продовжити цю поставку.

Що цьому передувало

Ізраїль хоче завершити свою військову операцію проти терористів з угруповання ХАМАС і заявив, що для цього йому потрібно провести наступ на Рафах у Секторі Газа. Однак США виступили проти цієї ідеї.

Нещодавно Axios писало, що Сполучені Штати Америки призупинили постачання боєприпасів для армії Ізраїлю.

Пізніше Sky News повідомило, що адміністрація Байдена минулого тижня призупинила відправлення бомб до Ізраїлю через побоювання, що країна може почати широкомасштабний військовий наступ на місто Рафах.

Детальніше про ізраїльську операцію, її цілі та про те, чи близькі сторони до перемир'я, - у тексті РБК-Україна.

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Пентагон Сполучені Штати Америки Ізраїль
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