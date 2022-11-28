США під час війни в Україні скористалися гарячою лінією з військовими РФ, - Reuters

Лінія деконфліктної ситуації, створена між військовими Сполучених Штатів Америки і Росії на початку війни РФ проти України, наразі була використана ймовірно через стурбованість США щодо російських військових операцій, спрямованих на критичну інфраструктуру України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як повідомляє Reuters, дзвінок ініціювали США, проте достеменно невідомо, яка саме діяльність Росії викликала тривогу в американців. Вони відмовилися уточнити цю інформацію, проте видання передбачає, що занепокоєння спричинили інциденти, пов’язані з бойовими діями росіян навколо критичної української інфраструктури.
Серед таких операції з боку РФ Reuters називає ситуацію навколо Запорізької АЕС України, а також підрив Каховської дамби, яка стримує величезне водосховище на півдні України.
Видання пише, що існують й інші військові канали комунікацій між Пентагоном та Міністерством оборони Росії, але вони непостійні і досить рідкісні. Так, кілька розмов відбулося між міністром оборони США Ллойдом Остіном і міністром оборони Росії Сергієм Шойгу. Також двічі з початку війни говорили голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі та начальник Генштабу російської армії, генерал Валерій Герасимов. Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван і директор ЦРУ Білл Бернс також контактували з російськими офіційними особами.
"Тим не менш, американо-російські відносини перебувають на найнижчому рівні з часів холодної війни. Так, Державний департамент США заявив, що Москва відклала переговори в Каїрі, що мали бути спрямовані на відновлення інспекцій щодо ядерної зброї. У російському МЗС підтвердили перенесення переговорів. Жодна сторона не повідомила причини", - йдеться у повідомленні Reuters.
Свою думку щодо використання лінії деконфліктної ситуації американських і російських військових висловив виданню Олександр Вершбоу, колишній посол США в Москві та колишній вищий чиновник Пентагону і НАТО. Він зауважив, що гаряча лінія мала зосередитися на щоденних операціях - на відміну від стратегічних розмов між високопосадовцями, такими як Міллі та Герасимов.
"Ми бачили це в Сирії, де наявність прямого оперативного каналу може принаймні прояснити наміри під час швидкоплинної ситуації, коли, можливо, Вашингтон спить", - зазначив Вершбоу.
Як повідомив Reuters офіційний представник США, лінія деконфліктної ситуації перевіряється двічі на день. Російськомовний представник командування США в Європі ініціює ці дзвінки з Вісбадена (Німеччина). У Вісбадені також знаходиться Група сприяння безпеці України (SAG-U).
Днями РБК-Україна повідомляло, що прорахунки США щодо України були фатальними. Відтепер у США перевіряють невірні прогнози.
Нагадаємо, що у США не сумніваються, що президент Росії Володимир Путін не полишає бажання захопити всю територію України. Втім, американці вважають, що це йому не вдасться. Українська армія до кінця цього року може відкинути російських окупантів на позиції 23 лютого. При цьому повернення Криму можливе вже у 2023 році.
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