США во время войны в Украине воспользовались горячей линией с военными РФ, - Reuters

Как сообщает Reuters, звонок инициировали США, однако неизвестно, какая именно деятельность России вызвала тревогу у американцев. Они отказались уточнить эту информацию, однако издание предполагает, что обеспокоенность вызвали инциденты, связанные с боевыми действиями россиян вокруг критической украинской инфраструктуры.

Среди таких операций со стороны РФ Reuters называет ситуацию вокруг Запорожской АЭС Украины, а также подрыв Каховской дамбы, удерживающей огромное водохранилище на юге Украины.

Издание пишет, что существуют и другие военные каналы коммуникаций между Пентагоном и Министерством обороны России, но они непостоянны и редки. Так, несколько разговоров состоялось между министром обороны США Ллойдом Остином и министром обороны России Сергеем Шойгу. Также дважды с начала войны говорили председатель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли и начальник Генштаба российской армии, генерал Валерий Герасимов. Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан и директор ЦРУ Билл Бернс также контактировали с российскими официальными лицами.

"Тем не менее, американо-российские отношения находятся на самом низком уровне со времен холодной войны. Так, Государственный департамент США заявил, что Москва отложила переговоры в Каире, которые должны были быть направлены на возобновление инспекций по ядерному оружию. В российском МИДе подтвердили перенос переговоров. Ни одна сторона не сообщила причину", - говорится в сообщении Reuters.

Свое мнение по использованию линии деконфликтной ситуации американских и российских военных выразил изданию Александр Вершбоу, бывший посол США в Москве и бывший высший чиновник Пентагона и НАТО. Он отметил, что горячая линия должна была сосредоточиться на ежедневных операциях - в отличие от стратегических разговоров между чиновниками такого уровня, как Милли и Герасимов.

"Мы видели это в Сирии, где наличие прямого оперативного канала может, по крайней мере, прояснить намерения во время быстротечной ситуации, когда, возможно, Вашингтон спит", - отметил Вершбоу.

Как сообщил Reuters официальный представитель США, линия деконфликтной ситуации проверяется дважды в день. Русскоязычный представитель командования США в Европе инициирует эти звонки из Висбадена (Германия). В Висбадене также находится Группа содействия безопасности Украины (SAG-U).