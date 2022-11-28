США во время войны в Украине воспользовались горячей линией с военными РФ, - Reuters

Линия деконфликтной ситуации, созданная между военными Соединенных Штатов Америки и России в начале войны РФ против Украины, в настоящее время была использована, вероятнее всего, из-за обеспокоенности США в отношении российских военных операций, направленных на критическую инфраструктуру Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как сообщает Reuters, звонок инициировали США, однако неизвестно, какая именно деятельность России вызвала тревогу у американцев. Они отказались уточнить эту информацию, однако издание предполагает, что обеспокоенность вызвали инциденты, связанные с боевыми действиями россиян вокруг критической украинской инфраструктуры.
Среди таких операций со стороны РФ Reuters называет ситуацию вокруг Запорожской АЭС Украины, а также подрыв Каховской дамбы, удерживающей огромное водохранилище на юге Украины.
Издание пишет, что существуют и другие военные каналы коммуникаций между Пентагоном и Министерством обороны России, но они непостоянны и редки. Так, несколько разговоров состоялось между министром обороны США Ллойдом Остином и министром обороны России Сергеем Шойгу. Также дважды с начала войны говорили председатель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли и начальник Генштаба российской армии, генерал Валерий Герасимов. Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан и директор ЦРУ Билл Бернс также контактировали с российскими официальными лицами.
"Тем не менее, американо-российские отношения находятся на самом низком уровне со времен холодной войны. Так, Государственный департамент США заявил, что Москва отложила переговоры в Каире, которые должны были быть направлены на возобновление инспекций по ядерному оружию. В российском МИДе подтвердили перенос переговоров. Ни одна сторона не сообщила причину", - говорится в сообщении Reuters.
Свое мнение по использованию линии деконфликтной ситуации американских и российских военных выразил изданию Александр Вершбоу, бывший посол США в Москве и бывший высший чиновник Пентагона и НАТО. Он отметил, что горячая линия должна была сосредоточиться на ежедневных операциях - в отличие от стратегических разговоров между чиновниками такого уровня, как Милли и Герасимов.
"Мы видели это в Сирии, где наличие прямого оперативного канала может, по крайней мере, прояснить намерения во время быстротечной ситуации, когда, возможно, Вашингтон спит", - отметил Вершбоу.
Как сообщил Reuters официальный представитель США, линия деконфликтной ситуации проверяется дважды в день. Русскоязычный представитель командования США в Европе инициирует эти звонки из Висбадена (Германия). В Висбадене также находится Группа содействия безопасности Украины (SAG-U).
На днях РБК-Украина сообщало, что просчеты США по Украине были роковыми. Теперь в США проверяют неверные прогнозы.
Напомним, что в США не сомневаются, что президент России Владимир Путин не оставляет желания захватить всю территорию Украины. Впрочем, американцы считают, что ему это не удастся. Украинская армия до конца этого года может отбросить российских оккупантов на позиции 23 февраля. При этом возвращение Крыма возможно уже в 2023 году.
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