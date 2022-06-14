ru ua
Вт, 14 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В США оценили планы Путина о захвате всей Украины

Новина українською →
Украина, Вторник 14 июня 2022 19:26
В США оценили планы Путина о захвате всей Украины Фото: Владимир Путин (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

В США не сомневаются, что Владимир Путин не оставляет желания захватить всю территорию Украины. Впрочем, это ему не удастся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TheGuardian.

"Я все еще думаю, что он имеет проекты на значительной части Украины, если не на всей стране. Тем не менее, я не думаю, что он сможет достичь этих целей", - сказал заместитель министра обороны США Колин Кал.

Он добавил, что россияне могут получить тактические преимущества на некоторых направлениях. Однако захватить всю Украину им не удастся.

Напомним, в США сообщили, что готовы передать Украине все вооружение, в котором сейчас нуждаются ВСУ.

Сейчас самая сложная ситуация на Донецком и Луганском направлениях. Там россияне усиливаются для штурма Северодонецка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Еврокомиссия будет рекомендовать дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС, - Politico
Еврокомиссия будет рекомендовать дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС, - Politico
DAILY
Голодные игры. Зачем Россия блокирует экспорт зерна из Украины, и кто от этого страдает
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Голодные игры. Зачем Россия блокирует экспорт зерна из Украины, и кто от этого страдает