В США оценили планы Путина о захвате всей Украины

В США не сомневаются, что Владимир Путин не оставляет желания захватить всю территорию Украины. Впрочем, это ему не удастся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TheGuardian .

"Я все еще думаю, что он имеет проекты на значительной части Украины, если не на всей стране. Тем не менее, я не думаю, что он сможет достичь этих целей", - сказал заместитель министра обороны США Колин Кал.

Он добавил, что россияне могут получить тактические преимущества на некоторых направлениях. Однако захватить всю Украину им не удастся.