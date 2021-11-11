В США первому участнику штурма Капитолия вынесли приговор за нападение на полицейского

В США суд вынес тюремный приговор первому участнику штурма Капитолия, который состоялся 6 января 2021 года . Скотт Фэйрлемб получил более трех лет за решеткой за нападение на полицейского.

44-летний американец стал первым человеком, которого посадили за нападение на сотрудника правоохранительных органов во время беспорядков в Капитолии. Он признал вою вину, а свои действия назвал безответственными и безрассудными.

"Я беру на себя полную ответственность за то, что я сделал в тот день. Я не такой. Это не то, кем меня вырастили", - сказал обвиняемый на заседании суда.

Суд приговорил мужчину к 41 месяцу тюрьмы - это самый длительный из всех приговоров за штурм Капитолия. Всего по этому делу их вынесли 32.

Скотт Фэйрлемб - тренер по боксу, который владеет своим спортзалом в Нью-Джерси. 6 января, во время беспорядков в Капитолии, он ударил кулаком в лицо полицейского, а также подстрекал других участников к захвату Капитолия. Офицер не пострадал, однако описал тот день как самый страшный в своей карьере.