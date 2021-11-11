У США першому учаснику штурму Капітолію ухвалили вирок за напад на поліцейського

У США суд ухвалив тюремний вирок першому учаснику штурму Капітолію, який відбувся 6 січня 2021 року . Скотт Фейрлемб отримав понад три роки за ґратами за напад на поліцейського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News .

44-річний американець став першою людиною, яку посадили за напад на співробітника правоохоронних органів під час заворушень у Капітолії. Він визнав свою провину, а свої дії назвав безвідповідальними і безрозсудними.

"Я беру на себе повну відповідальність за те, що я зробив того дня. Я не такий. Це не те, ким мене виростили", - сказав обвинувачений на засіданні суду.

Суд засудив чоловіка до 41 місяця в'язниці - це найтриваліший з усіх вироків за штурм Капітолію. Загалом у цій справі їх винесли 32.

Скотт Фейрлемб - тренер з боксу, що володіє своїм спортзалом у Нью-Джерсі. 6 січня під час заворушень у Капітолії він ударив кулаком в обличчя поліцейського, а також підбурював інших учасників до захоплення Капітолію. Офіцер не постраждав, проте описав той день як найстрашніший у своїй кар'єрі.