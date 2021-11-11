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У США першому учаснику штурму Капітолію ухвалили вирок за напад на поліцейського

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США, Четвер 11 листопада 2021 11:39
У США першому учаснику штурму Капітолію ухвалили вирок за напад на поліцейського Фото: учасника штурму Капітолію засудили до в'язниці (Pixabay)
Автор: Іванна Шовкун

У США суд ухвалив тюремний вирок першому учаснику штурму Капітолію, який відбувся 6 січня 2021 року. Скотт Фейрлемб отримав понад три роки за ґратами за напад на поліцейського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

44-річний американець став першою людиною, яку посадили за напад на співробітника правоохоронних органів під час заворушень у Капітолії. Він визнав свою провину, а свої дії назвав безвідповідальними і безрозсудними.

"Я беру на себе повну відповідальність за те, що я зробив того дня. Я не такий. Це не те, ким мене виростили", - сказав обвинувачений на засіданні суду.

Суд засудив чоловіка до 41 місяця в'язниці - це найтриваліший з усіх вироків за штурм Капітолію. Загалом у цій справі їх винесли 32.

Скотт Фейрлемб - тренер з боксу, що володіє своїм спортзалом у Нью-Джерсі. 6 січня під час заворушень у Капітолії він ударив кулаком в обличчя поліцейського, а також підбурював інших учасників до захоплення Капітолію. Офіцер не постраждав, проте описав той день як найстрашніший у своїй кар'єрі.

Нагадаємо, серед учасників штурму Капітолію в США знаходився інформатор Федерального бюро розслідувань.

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Капітолій
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