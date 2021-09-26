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Штурм Капитолия: среди участников был информатор ФБР

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Вашингтон, Воскресенье 26 сентября 2021 12:41
Штурм Капитолия: среди участников был информатор ФБР Фото: участники штурма Капитолия в январе 2021 года (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Среди участников штурма Капитолия в США находился информатор Федерального бюро расследований. Он был внедрен в ультраправое движение Proud Boys, которое принимало участие в штурме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию New York Times.

Сообщается, что информатор сообщал ФБР о том, что происходит у здания Конгресса. По его словам, представители Proud Boys только следовали за сторонниками бывшего президента США Дональда Трампа, поскольку заранее не разрабатывали план штурма.

По данным NYT, этот информатор начал сотрудничать с ФБР в июле 2020 года. Он также знаком с несколькими членами Proud Boys, в том числе с теми, кого потом обвинили в штурме Капитолия.

Напомним, штурм Капитолия произошел 6 января 2021 января в ходе массовой акции сторонников Трампа, которые были недовольны подсчетом голосов в пользу победителя выборов Джо Байдена.

В день штурма Конгресс должен был утвердить результаты выборов, протестующих разгоняли с помощью слезоточивого газа, дубинок и огнестрельного оружия. В результате столкновений погибли пять человек, в том числе офицер полиции.

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Соединенные Штаты Америки ФБР Капитолий
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