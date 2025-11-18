США перейшли "в режим батога" та мають застосувати нові санкції проти РФ, - Стубб

"Трамп або бере пряник, або бере батіг. Він спробував пряник на Алясці та у своїй телефонній розмові з Путіним. А коли він зрозумів, що росіяни не збираються рухатися далі і вони не зацікавлені в мирі, він вжив батіг", - висловися Стубб.



За його словами, зараз США перебувають "в режимі батога", а наступним кроком мають стати санкції.

Хто може вплинути на Путіна

"Єдині людини, яких Путін слухає, - це олігархи. Якщо олігархи в Росії дійдуть висновку, що економічно це занадто складно, тоді можуть почати відбуватися певні речі", - зауважив президент Фінляндії.

Стубб відповів на запитання, чи варто Європі намагатися безпосередньо взаємодіяти з Путіним, як це запропонував прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

"Коли настане цей момент [для прямих переговорів], а це станеться на певному етапі... це доведеться скоординувати", - сказав він.

Наразі, за словами Стубба, він задоволений тим, що Вашингтон бере на себе провідну роль.

"Якщо ми можемо зробити свій внесок... якщо ми можемо бути посередниками, якщо ми можемо вести розмови з українцями, американцями, європейцями, я думаю, цього достатньо", – сказав він, додавши, що справедливий і тривалий мир важливіший за те, щоб Європа отримала "можливість для фотосесії".

Перспективи припинення вогню

Щодо перспективи припинення вогню в Україні, Стубб налаштований песимістично.

"Після розмов з [президентом України Володимиром] Зеленським у п'ятницю, з моїми американськими та європейськими друзями протягом останніх кількох тижнів, я просто не бачу такого [припинення вогню] в перспективі", - зазначив він.