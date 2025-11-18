США перешли "в режим кнута" и должны применить новые санкции против РФ, - Стубб

"Трамп либо берет пряник, либо берет кнут. Он попробовал пряник на Аляске и в своем телефонном разговоре с Путиным. А когда он понял, что россияне не собираются двигаться дальше и они не заинтересованы в мире, он применил кнут", - высказался Стубб.



По его словам, сейчас США находятся "в режиме кнута", а следующим шагом должны стать санкции.

Кто может повлиять на Путина

"Единственные люди, которых Путин слушает, - это олигархи. Если олигархи в России придут к выводу, что экономически это слишком сложно, тогда могут начать происходить определенные вещи", - отметил президент Финляндии.

Стубб ответил на вопрос, стоит ли Европе пытаться непосредственно взаимодействовать с Путиным, как это предложил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Когда наступит этот момент [для прямых переговоров], а это произойдет на определенном этапе... это придется скоординировать", - сказал он.

Сейчас, по словам Стубба, он доволен тем, что Вашингтон берет на себя ведущую роль.

"Если мы можем внести свой вклад... если мы можем быть посредниками, если мы можем вести разговоры с украинцами, американцами, европейцами, я думаю, этого достаточно", - сказал он, добавив, что справедливый и длительный мир важнее того, чтобы Европа получила "возможность для фотосессии".

Перспективы прекращения огня

Относительно перспективы прекращения огня в Украине, Стубб настроен пессимистично.

"После разговоров с [президентом Украины Владимиром] Зеленским в пятницу, с моими американскими и европейскими друзьями в течение последних нескольких недель, я просто не вижу такого [прекращения огня] в перспективе", - отметил он.