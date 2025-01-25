У США перейменували затоку і гору для вшанування американської величі

У відомстві зазначили, що згідно з указом президента Дональда Трампа, Мексиканська затока тепер офіційно матиме назву "Американська затока", а найвища вершина Північної Америки знову носитиме ім'я "гора Мак-Кінлі".

Зазначається, що "ці зміни підтверджують відданість нації збереженню надзвичайної спадщини Сполучених Штатів і гарантують, що майбутні покоління американців будуть вшановувати спадщину своїх героїв та історичні надбання".

Рада США з географічних назв, що перебуває у віданні Міністерства внутрішніх справ, оперативно працює над оновленням офіційної федеральної номенклатури в Інформаційній системі географічних назв, щоб відобразити ці зміни, які негайно набудуть чинності для використання на федеральному рівні.

Американська затока

Відома раніше як "Мексиканська затока", є одним з найважливіших активів в історії та економіці країни. Простягаючись на понад 1700 миль узбережжя США й охоплюючи майже 160 мільйонів акрів, затока є важливою артерією для американської торгівлі, видобутку енергії та морської індустрії.

У МВС США зазначили, що від багатого рибного промислу, який є рушієм місцевої економіки, до величезних запасів нафти і природного газу, що сприяють інноваціям і процвітанню, Американська затока незмінно є наріжним каменем зростання нації.

Її порти є одними з найбільших і найпотужніших у світі, з'єднуючи американські товари зі світовими ринками.

"Визнаючи постійний внесок затоки в економічну міць і життєздатність Сполучених Штатів, указ президента Трампа підтверджує її центральне значення для нації, офіційно перейменовуючи її на "Американську затоку"", - зазначаються у відомстві.

Гора Мак-Кінлі

Розташована на півострові Аляска та є найвищою вершиною Північної Америки і вшановує 25-го президента Сполучених Штатів Вільяма Мак-Кінлі.

У МВС нагадали, що Мак-Кінлі на посаді президента героїчно привів країну до перемоги в іспано-американській війні, започаткувавши епоху швидкого економічного зростання і територіальних надбань для країни. Трагічно вбитий під час виконання своїх обов'язків, президент Мак-Кінлі, його лідерство та жертовність залишаються свідченням американської стійкості та успіху.

У 1917 році країна офіційно вшанувала президента Мак-Кінлі, присвоївши його ім'я найвищій вершині Північної Америки.

"Однак майже через століття, у 2015 році, адміністрація президента Обами вилучила ім'я Мак-Кінлі з федеральної номенклатури, що стало наругою над життям президента Мак-Кінлі, його досягненнями і його жертвою. Рішення про повернення вершині її історичної назви, є значущим визнанням безсмертної спадщини президента Мак-Кінлі", - йдеться у повідомленні.

У Міністерстві внутрішніх справ також зазначили, що залишаються відданими дотриманню всіх аспектів указу президента Трампа, "гарантуючи, що назви, які ми використовуємо, відображають цінності, жертви та досягнення, які визначають нашу націю".