В США переименовали залив и гору для чествования американского величия

В ведомстве отметили, что согласно указу президента Дональда Трампа, Мексиканский залив теперь официально будет называться "Американский залив", а самая высокая вершина Северной Америки снова будет носить имя "гора Мак-Кинли".

Отмечается, что "эти изменения подтверждают приверженность нации сохранению чрезвычайного наследия Соединенных Штатов и гарантируют, что будущие поколения американцев будут чтить наследие своих героев и исторические достояния".

Совет США по географическим названиям, находящийся в ведении Министерства внутренних дел, оперативно работает над обновлением официальной федеральной номенклатуры в Информационной системе географических названий, чтобы отразить эти изменения, которые немедленно вступят в силу для использования на федеральном уровне.

Американский залив

Известный ранее как "Мексиканский залив", является одним из самых важных активов в истории и экономике страны. Простираясь на более чем 1700 миль побережья США и охватывая почти 160 миллионов акров, залив является важной артерией для американской торговли, добычи энергии и морской промышленности.

В МВД США отметили, что от богатого рыбного промысла, который является двигателем местной экономики, до огромных запасов нефти и природного газа, способствующих инновациям и процветанию, Американский залив неизменно является краеугольным камнем роста нации.

Его порты являются одними из крупнейших и мощнейших в мире, соединяя американские товары с мировыми рынками.

"Признавая постоянный вклад залива в экономическую мощь и жизнеспособность Соединенных Штатов, указ президента Трампа подтверждает его центральное значение для нации, официально переименовывая его в "Американский залив"", - отмечают в ведомстве.

Гора Мак-Кинли

Расположена на полуострове Аляска и является самой высокой вершиной Северной Америки и чтит 25-го президента Соединенных Штатов Уильяма Мак-Кинли.

В МВД напомнили, что Мак-Кинли на посту президента героически привел страну к победе в испано-американской войне, начав эпоху быстрого экономического роста и территориальных приобретений для страны. Трагически убитый при исполнении своих обязанностей, президент Мак-Кинли, его лидерство и жертвенность остаются свидетельством американской стойкости и успеха.

В 1917 году страна официально почтила президента Мак-Кинли, присвоив его имя самой высокой вершине Северной Америки.

"Однако почти через столетие, в 2015 году, администрация президента Обамы изъяла имя Мак-Кинли из федеральной номенклатуры, что стало надругательством над жизнью президента Мак-Кинли, его достижениями и его жертвой. Решение о возвращении вершине ее исторического названия, является значимым признанием бессмертного наследия президента Мак-Кинли", - говорится в сообщении.

В Министерстве внутренних дел также отметили, что остаются преданными соблюдению всех аспектов указа президента Трампа, "гарантируя, что названия, которые мы используем, отражают ценности, жертвы и достижения, которые определяют нашу нацию".