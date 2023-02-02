UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США перевіряють законність продажу предметів мистецтва олігархам із РФ, - Bloomberg

Фото: США перевірять законність продажу картин олігархам із РФ та України (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Прокуратура США ініціювала процес визначення законності угод найбільших аукціонних будинків, які продавали картини мільярдерам із Росії та України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зокрема, прокуратура США перевірить, чи законно витвори мистецтва були вивезені за кордон і наскільки законними було приймати переклади від олігархів. Повідомляється, що йдеться про Романа Абрамовича, Віктора Вексельберга, Андрія Мельниченка, а також українського бізнесмена Ігоря Коломойського.

Прокуратура вимагає від аукціонних будинків надати дані про попередні операції з бізнесменами. Так влада США намагається знайти людей, які можуть допомагати бізнесменам обходити санкції.

Розслідування веде прокуратура Південного округу Нью-Йорка спільно з KleptoCapture — федеральною оперативною групою контролю за виконанням санкцій проти Росії. За даними джерел, прокурори перевіряють конкретні витвори мистецтва, які було продано бізнесменам багато років тому, а також низку об'єктів нерухомості.

Раніше ми писали, що вищий антикорупційний суд конфіскував українські активи російського мільярдера, екс-глави інвестиційного підрозділу державної компанії "Ростех" Михайла Шелкова.

Також повідомлялося, що голова "Норнікеля" Володимир Потанін, один із найбагатших людей Росії, визнав вплив західних санкцій проти нього.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиІгор Коломойский