США проверяют законность продажи предметов искусства олигархам из РФ, - Bloomberg

Прокуратура США инициировала процесс определения законности сделок крупнейших аукционных домов, которые продавали картины миллиардерам из России и Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
В частности, прокуратура США проверит, законно ли произведения искусства были вывезены за границу и насколько законными было принимать переводы от олигархов. Сообщается, что речь идет про Романа Абрамовича, Виктора Вексельберга, Андрея Мельниченко, а также украинского бизнесмена Игоря Коломойского.
Прокуратура потребовала от аукционных домов предоставить данные о предыдущих сделках с бизнесменами. Так власти США пытаются найти людей, которые могут помогать бизнесменам обходить санкции.
Расследование ведет прокуратура Южного округа Нью-Йорка совместно с KleptoCapture — федеральной оперативной группой по контролю за исполнением санкций против России. По данным источников, прокуроры проверяют конкретные произведения искусства, которые были проданы бизнесменам много лет назад, а также ряд объектов недвижимости.
Ранее мы писали, что высший антикоррупционный суд конфисковал украинские активы российского миллиардера, экс-главы инвестиционного подразделения государственной компании "Ростех" Михаила Шелкова.
Также сообщалось, что что глава "Норникеля" Владимир Потанин, один из самых богатых людей России, признал влияние западных санкций против него.
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