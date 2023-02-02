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США перевіряють законність продажу предметів мистецтва олігархам із РФ, - Bloomberg

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Вашингтон, Четвер 02 лютого 2023 05:57
США перевіряють законність продажу предметів мистецтва олігархам із РФ, - Bloomberg Фото: США перевірять законність продажу картин олігархам із РФ та України (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Прокуратура США ініціювала процес визначення законності угод найбільших аукціонних будинків, які продавали картини мільярдерам із Росії та України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зокрема, прокуратура США перевірить, чи законно витвори мистецтва були вивезені за кордон і наскільки законними було приймати переклади від олігархів. Повідомляється, що йдеться про Романа Абрамовича, Віктора Вексельберга, Андрія Мельниченка, а також українського бізнесмена Ігоря Коломойського.

Прокуратура вимагає від аукціонних будинків надати дані про попередні операції з бізнесменами. Так влада США намагається знайти людей, які можуть допомагати бізнесменам обходити санкції.

Розслідування веде прокуратура Південного округу Нью-Йорка спільно з KleptoCapture — федеральною оперативною групою контролю за виконанням санкцій проти Росії. За даними джерел, прокурори перевіряють конкретні витвори мистецтва, які було продано бізнесменам багато років тому, а також низку об'єктів нерухомості.

Раніше ми писали, що вищий антикорупційний суд конфіскував українські активи російського мільярдера, екс-глави інвестиційного підрозділу державної компанії "Ростех" Михайла Шелкова.

Також повідомлялося, що голова "Норнікеля" Володимир Потанін, один із найбагатших людей Росії, визнав вплив західних санкцій проти нього.

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