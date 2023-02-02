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США проверяют законность продажи предметов искусства олигархам из РФ, - Bloomberg

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Вашингтон, Четверг 02 февраля 2023 05:57
США проверяют законность продажи предметов искусства олигархам из РФ, - Bloomberg Фото: США проверят законность продажи картин олигархам из РФ и Украины (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Прокуратура США инициировала процесс определения законности сделок крупнейших аукционных домов, которые продавали картины миллиардерам из России и Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В частности, прокуратура США проверит, законно ли произведения искусства были вывезены за границу и насколько законными было принимать переводы от олигархов. Сообщается, что речь идет про Романа Абрамовича, Виктора Вексельберга, Андрея Мельниченко, а также украинского бизнесмена Игоря Коломойского.

Прокуратура потребовала от аукционных домов предоставить данные о предыдущих сделках с бизнесменами. Так власти США пытаются найти людей, которые могут помогать бизнесменам обходить санкции.

Расследование ведет прокуратура Южного округа Нью-Йорка совместно с KleptoCapture — федеральной оперативной группой по контролю за исполнением санкций против России. По данным источников, прокуроры проверяют конкретные произведения искусства, которые были проданы бизнесменам много лет назад, а также ряд объектов недвижимости.

Ранее мы писали, что высший антикоррупционный суд конфисковал украинские активы российского миллиардера, экс-главы инвестиционного подразделения государственной компании "Ростех" Михаила Шелкова.

Также сообщалось, что что глава "Норникеля" Владимир Потанин, один из самых богатых людей России, признал влияние западных санкций против него.

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Игорь Коломойский
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