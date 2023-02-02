США проверяют законность продажи предметов искусства олигархам из РФ, - Bloomberg

Прокуратура США инициировала процесс определения законности сделок крупнейших аукционных домов, которые продавали картины миллиардерам из России и Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

В частности, прокуратура США проверит, законно ли произведения искусства были вывезены за границу и насколько законными было принимать переводы от олигархов. Сообщается, что речь идет про Романа Абрамовича, Виктора Вексельберга, Андрея Мельниченко, а также украинского бизнесмена Игоря Коломойского.

Прокуратура потребовала от аукционных домов предоставить данные о предыдущих сделках с бизнесменами. Так власти США пытаются найти людей, которые могут помогать бизнесменам обходить санкции.

Расследование ведет прокуратура Южного округа Нью-Йорка совместно с KleptoCapture — федеральной оперативной группой по контролю за исполнением санкций против России. По данным источников, прокуроры проверяют конкретные произведения искусства, которые были проданы бизнесменам много лет назад, а также ряд объектов недвижимости.