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В Boeing 737 Max знайшли незакручений гвинт. Компанія попросила перевірити літаки

Четвер 28 грудня 2023 22:15
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В Boeing 737 Max знайшли незакручений гвинт. Компанія попросила перевірити літаки Ілюстративне фото: Boeing 737 Max (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Авіакомпанія Boeing звернулась до своїх клієнтів та повідомила про знайдену несправність у літаках 737 Max.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

Як повідомили в компанії, мова про "можливий ослаблений болт" у системі керування кермом. Це може бути проблемою, яка вплине на діяльність літака.

Компанія рекомендувала перевірки після того, як "міжнародний оператор виявив болт із відсутньою гайкою під час виконання планового технічного обслуговування механізму в ланці керування кермом. Компанія виявила додатковий недоставлений літак з гайкою, яка не була належним чином затягнута", - сказано в повідомленні.

Перевірка триватиме близько двох годин на літак. Також її пройдуть всі нові 737 перед тим, як їх передадуть клієнтам.

"Проблему, виявлену на конкретному літаку, було вирішено. З міркувань обережності ми рекомендуємо операторам перевіряти свої літаки 737 MAX і інформувати нас про будь-які виявлення", - йдеться в заяві Boeing.

Після заяви акції Boeing впали більш ніж на 1%.

Раніше стало відомо, що Туреччина перестане обслуговувати літаки Boeing із Російської Федерації та Білорусі.

Нагадаємо, що російські авіакомпанії продовжують використовувати літаки компаній Airbus та Boeing, яким заборонено вести бізнес у РФ і купувати для них деталі в обхід санкцій.

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Boeing Boeing 737
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