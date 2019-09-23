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Индонезия назвала причины крушения Boeing 737 MAX над Яванским морем

Новости » Общество    23.09.2019 - 03:14
Индонезия назвала причины крушения Boeing 737 MAX над Яванским морем
Иллюстративное фото (wikipedia.org)

В числе причин - проблемы с оборудованием и ошибки пилотов

Индонезия подготовила доклад, в котором приведен перечень причин крушения Boeing 737 MAX компании Lyon Air в конце 2018 года над Яванским морем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Официально доклад планируют представить в ноябре, после того как его подпишут представители производителя Boeing.

Издание отмечает, что в документе не будут названы главные причины катастрофы, а будут перечислены около 100 пунктов, в которых описываются различные проблемы, поскольку форма индонезийского доклад отличается от принятой в Европе и Америке.

Отмечается, что в числе причин упомянуты как проблемы с оборудованием лайнера, так и отдельные ошибки пилотов.

По информации издания, у Boeing в основном нет претензий к составителям доклада и представители компании готовы отправиться в Индонезию для участия в подготовке окончательной его редакции.

Кроме того, американские регулирующие органы к ноябрю должны представить собственные соображения по улучшению качества подготовки пилотов.

Как отмечает издание, в частности речь идет о подготовке экипажей к ситуации, когда автоматическая система управления самолетом по какой-либо причине выходит из строя, также планируется внести изменения в порядок сертификации новых самолетов.

Напомним, в апреле 2019 года правительство Эфиопии обнародовало предварительный отчет о крушении Boeing 737 Max 8. Министр транспорта Эфиопии Дагмавит Могес, представляя отчет, заявила, что пилоты Boeing 737 Max 8 следовали всем инструкциям производителя, но это не предотвратило катастрофы.

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Новости Украины крушениеИндонезияBoeing 737
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