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В США перевернулся туристический автобус, есть погибшие

Новости » Происшествия    21.09.2019 - 09:08
В США перевернулся туристический автобус, есть погибшие
Фото: ДТП с туристическим автобусом (The Deseret News)

По меньшей мере 4 человека погибли и около 30 пострадали

В американском штате Юта перевернулся автобус, который перевозил туристов из Китая, в результате чего погибли 4 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, инцидент произошел вблизи национального парка Брайс-Каньон в штате Юта, около 11:30 по местному времени. Причины аварии в настоящий момент неизвестны, полиция расследует происшествие. Правоохранители отмечают, что погодные условия точно не были причиной инцидента.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли по меньшей мере 4 туриста, еще 26 человек были травмированы. Некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии, пятеро получили тяжелые ранения. Всего в автобусе находились 30 пассажиров и водитель.

Кроме того, китайское посольство направило в район происшествия дипломатический персонал для дальнейшей помощи пострадавшим.

Напомним, ранее сообщалось, что на автодороге Киев-Одесса в Киевской области произошло столкновения автомобиля и пассажирского автобуса. В результате ДТП погиб один человек - водитель легкового автомобиля.

Также РБК-Украина писало, что под Черкассами внедорожник врезался в рейсовый автобус. Авария произошла на трассе Канев-Чигирин-Кременчуг. В результате ДТП пострадали 10 человек.

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