Под Черкассами автобус столкнулся с внедорожником, 10 человек пострадали

Фото: место ДТП (ch.npu.gov.ua)

ДТП произошло на автодороге Канев-Чигирин-Кременчук

В Черкасской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса и автомобиля BMW, в результате чего пострадали 10 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Черкасской области.

Сообщается, что авария произошла на участке трассы Канев-Чигирин-Кременчук между населенными пунктами Будище и Мошны. В результате ДТП 10 человек получили повреждения, среди которых 2 детей.

Фото: место ДТП (ch.npu.gov.ua)

"По данному факту следственным управлением ГУНП в Черкасской области открыто уголовное производство по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование", - говорится в сообщении полиции.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на трассе Киев-Чоп вблизи села Надетычи столкнулись два микроавтобуса. По предварительной информации, шесть человек обратились за медицинской помощью, четверо из них доставили в больницу.

Также сообщалось, что 18 сентября в Харькове произошло ДТП с участием двух грузовиков. В результате аварии водитель одного из грузовиков получил повреждения. Также из-за столкновения произошла утечка горюче-смазочных веществ, из-за чего на место происшествия прибыл экипаж госслужбы по чрезвычайным ситуациям.