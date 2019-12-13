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В США перенесли голосование по статьям обвинения Трампа на день

Новости » В мире     13.12.2019 - 09:29
В США перенесли голосование по статьям обвинения Трампа на день
Фото: Дональд Трамп (flickr.com Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Голосование состоится 13 декабря в 17:00 по Киеву

Судебный комитет Палаты представителей Конгресса США перенес голосование по двум статьям обвинения в деле об импичменте президента Дональда Трампа на 13 декабря. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что голосование должно состояться 13 декабря в 10:00 утра по местном времени (17:00 по Киеву).

Напомним, 10 декабря демократы Палаты представителей выдвинули два обвинения Дональду Трампу. Президента США обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании работы Конгресса.

Ожидается, что Палата представителей одобрит вынесение двух статей обвинения в деле об импичменте Трампа. Само голосование об импичменте планируется на следующей неделе.

Ранее РБК-Украина писало, что Палата представителей планирует завершить процедуру объявления импичмента Трампа до 25 декабря. После этого вопрос об импичменте Трампа будет передан на рассмотрение Сената, в котором большинство имеют представители Республиканской партии Трампа.

По словам лидера большинства Сената Митча Макконнелла, республиканцы не проголосуют за объявление импичмента президента. Чтобы импичмент Трампа прошел в Сенате необходима поддержка в две трети голосов. Сам процесс расследование сенаторами может занять две недели.

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