В США перенесли голосование по статьям обвинения Трампа на день

Голосование состоится 13 декабря в 17:00 по Киеву
Судебный комитет Палаты представителей Конгресса США перенес голосование по двум статьям обвинения в деле об импичменте президента Дональда Трампа на 13 декабря. Об этом сообщает Reuters.
Сообщается, что голосование должно состояться 13 декабря в 10:00 утра по местном времени (17:00 по Киеву).
Напомним, 10 декабря демократы Палаты представителей выдвинули два обвинения Дональду Трампу. Президента США обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании работы Конгресса.
Ожидается, что Палата представителей одобрит вынесение двух статей обвинения в деле об импичменте Трампа. Само голосование об импичменте планируется на следующей неделе.
Ранее РБК-Украина писало, что Палата представителей планирует завершить процедуру объявления импичмента Трампа до 25 декабря. После этого вопрос об импичменте Трампа будет передан на рассмотрение Сената, в котором большинство имеют представители Республиканской партии Трампа.
По словам лидера большинства Сената Митча Макконнелла, республиканцы не проголосуют за объявление импичмента президента. Чтобы импичмент Трампа прошел в Сенате необходима поддержка в две трети голосов. Сам процесс расследование сенаторами может занять две недели.