В США проголосуют по делу об импичменте Трампа на следующей неделе

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Сегодня импичмент обсуждает юридический комитет Палаты представителей

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси анонсировала, что на следующей неделе пройдет голосование по вопросу об импичменте президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Сообщается, что в четверг статьи импичмента обсуждает юридический комитет Палаты представителей.

"Большинство его членов поддержат оба обвинения против президента - в злоупотреблении полномочиями и в воспрепятствовании расследованию Конгресса. Демократы - сторонники импичмента - в комитете в большинстве", - говорит Пелоси.

Также у демократов большинство во всей Палате представителей.

"Ожидается, что импичмент Трампу будет вынесен. Неясно, поддержит ли его кто-либо из республиканцев. Пока все представители от этой партии высказываются в защиту Трампа", - говорится в сообщении.

Отметим, что на заседании юридического комитета они пытаются отсрочить окончательное голосование.

Напомним, демократы Палаты представителей Конгресса США выдвинули два обвинения в деле об импичменте Трампа.Трампу предъявили обвинение в злоупотреблении властью и препятствовании работы Конгресса.

Как сообщало РБК-Украина, демократы проголосуют за вынесения официального обвинения Трампу до 12 декабря. После одобрения Конгрессом, вопрос об импичменте будет направлен на рассмотрение Сената.