ua en ru
Чт, 18 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Герасимов бреше Путіну про ситуацію на фронті, - Reuters

Росія, Україна, Четвер 18 вересня 2025 04:10
UA EN RU
Герасимов бреше Путіну про ситуацію на фронті, - Reuters Ілюстративне фото: Герасимов бреше про ситуацію на фронті (GettyImages)
Автор: RBC.UA

Російські війська стверджують про просування на всіх фронтах в Україні, але українські джерела фіксують локальні успіхи оборони. Обидві сторони готуються до нових зіткнень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію агентства Reuters.

Президентські та військові відомства обох країн продовжують надавати суперечливу інформацію про перебіг бойових дій на сході України.

Інформація від Росії

У середу, 17 вересня, Міноборони Росії повідомило, що генерал Валерій Герасимов, начальник штабу ЗС РФ, відвідав позиції своїх військ і зазначив, що просування московських сил відбувається практично за всіма напрямками.

За його словами, найбільші зіткнення відбуваються в районі Красноармійська (радянська назва Покровська), де українські підрозділи намагаються зупинити наступ, проте безуспішно.

Російський генерал також згадав про просування військ на захід - у Запорізькій і Дніпропетровській областях, а на північ від них - до Куп'янська і Ямполя, де ведуться бойові дії з руйнуваннями інфраструктури.

Інформація від України

Водночас українські офіційні особи та президент Володимир Зеленський відзначають обмежений успіх противника на фронті. В інтерв'ю Sky News Зеленський заявив, що, попри очікування нових атак РФ, останні три наступальні операції росіян не принесли значних результатів, хоча Київ готується до можливих масштабніших атак.

Українські командири стверджують, що в районі Покровська їхні війська відбили наступ, а дані відкритих джерел, таких як військовий блог DeepState, фіксують локальні успіхи української оборони в сусідніх районах. Поблизу Куп'янська спроба просування російських військ, за словами представників ЗСУ, призвела до захоплення частини противника в полон.

Ситуація на фронті продовжує залишатися напруженою: російські заяви про просування викликають сумніви, а українська сторона фіксує локальні контратаки та зміцнення оборони.

Обидві сторони готуються до можливих нових наступів, що вказує на продовження бойових дій і необхідність постійного моніторингу ситуації на сході країни.

Нагадуємо, що Міністерство фінансів України провело оцінку впливу війни на роботу державних компаній і бюджет країни, представивши три можливих сценарії розвитку економіки, що відображають різні рівні наслідків конфлікту і стійкість фінансової системи.

Зазначимо, що міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що конфлікт в Україні може завершитися протягом 60-90 днів за умови, що Європа запровадить суттєві вторинні тарифи для країн, які закуповують російську нафту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
Новини
У Києві працює ППО: місто під атакою ''Шахедів''
У Києві працює ППО: місто під атакою ''Шахедів''
Аналітика
"Наша місія – перемогти смерть". Інтерв’ю з гендиректором лікарні Мечникова в Дніпрі
Владислава Підліснажурналіст, ведуча YouTube-канала РБК-Україна "Наша місія – перемогти смерть". Інтерв’ю з гендиректором лікарні Мечникова в Дніпрі