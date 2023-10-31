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США перекинуть ще 300 солдатів на Близький Схід, - Пентагон

Вашингтон, Вівторок 31 жовтня 2023 20:42
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США перекинуть ще 300 солдатів на Близький Схід, - Пентагон Фото: США перекинуть ще 300 солдатів на Близький Схід (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки вирішили додатково направити 300 своїх солдатів на Близький Схід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Пентагону, бригадного генерала Військово-повітряних сил Пета Райдера.

За його словами, військових перекинуть у зону відповідальності Центрального командування Збройних Сил. При цьому їх не направляють до Ізраїлю.

Варто зауважити, що така заява пролунала на тлі понад 20 атак на військові бази США на Близькому Сході, які сталися за останні два тижні.

Що передувало

Нагадаємо, раніше ситуація на Близькому Сході загострилася після того, як бойовики ХАМАСу вторглися на територію Ізраїлю.

США підтримали Ізраїль не лише своїми заявами, а й надали озброєння. На цьому фоні союзники ХАМАС почали погрожувати американцям і вже провели низку атак на військові бази США і не тільки.

Зокрема, нещодавно єменські хусити спробували завдати ракетного удару по кораблю Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки USS Carney.

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