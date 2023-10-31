США перебросят еще 300 солдат на Ближний Восток, - Пентагон

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Пентагона, бригадного генерала Военно-воздушных сил Пэта Райдера.

По его словам, военных перебросят в зону ответственности Центрального командования Вооруженных сил . При этом их не направляют в Израиль.

Стоит заметить, что такое заявление прозвучало на фоне более 20 атак на военные базы США на Ближнем Востоке, которые произошли за последние две недели.

Что предшествовало

Напомним, ранее ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля.

США поддержали Израиль не только своими заявлениями, но и предоставили вооружение. На этом фоне союзники ХАМАС начали угрожать американцам и уже провели ряд атак на военные базы США и не только.

В частности, недавно йеменские хуситы попытались нанести ракетный удар по кораблю Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки USS Carney.