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Корабель США перехопив кілька ракет біля узбережжя Ємену, - CNN

Четвер 19 жовтня 2023 22:39
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Корабель США перехопив кілька ракет біля узбережжя Ємену, - CNN Фото: корабель США перехопив кілька ракет біля узбережжя Ємену (flickr by K B)
Автор: Іван Носальський

Корабель Військово-морських сил США USS Carney перехопив ракети, які могли випустити єменські бойовики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Неназваний чиновник у коментарі розповів, що ракети випустили бойовики-хусити, яких підтримує Іран.

При цьому інший чиновник уточнив, що всього американським кораблем було перехоплено 2-3 ракети біля узбережжя Ємену.

"Неясно, на що були націлені ракети. Можливо, ракети були випущені по кораблю USS Carney або направлені на іншу ціль", - наводить видання слова джерел.

У CNN нагадують, що інцидент стався на тлі побоювань можливої участі Ірану у війні Ізраїлю з бойовиками ХАМАСу.

У Тегерані вже неодноразово висловлювали підтримку діям ХАМАСу, але відкидають будь-яку військову допомогу чи передачу розвідувальної інформації.

Що передувало

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Вони викрадали та вбивали не лише військових, але й мирних жителів.

Дії ХАМАС почали підтримувати не лише терористичні угруповання, як "Хезболла", а й цілі країни, зокрема Іран.

США у відповідь на таку підтримку ХАМАС направили до берегів Ізраїлю кілька авіаносців та чотири тисячі своїх солдатів.

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