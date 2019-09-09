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В США перекинулось грузовое судно

Новости » Происшествия    09.09.2019 - 10:30
В США перекинулось грузовое судно
Фото: затонувшее судно (content.govdelivery.com)

Четверо членов экипажа пропали без вести

В Соединенных Штатах Америки у побережья штата Джорджия в районе города Брансуик перекинулось грузовое судно Golden Ray. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Береговой охраны США.

Как сообщается, на борту судна находилось 24 человека. 20 человек удалось эвакуировать, четверо считаются пропавшими без вести.

Береговая охрана уточняет, что инцидент произошел в бухте Сент-Саймонс-Саунд. Причины случившегося пока что не сообщаются. На борту почти 200-метрового судна также произошел пожар.

По данным Береговой охраны, корабль отнесло далеко от берега.

Как передает CNN со ссылкой на Министерство иностранных дел Южной Кореи, пропавшие моряки - граждане этой страны. В момент инцидента они находились в машинном отделении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в аннексированом Крыму у побережья Судака в Черном море затонул прогулочный катер, на борту которого находилось 14 человек. Спасателям удалось спасти 12 пассажиров катера и одного члена экипажа, поиски еще одного человека продолжаются. Катер находился на расстоянии около 200 м от береговой линии.

Кроме того, в Черном море в районе Туапсе (Россия) на рыболовецком судне произошел пожар, в результате которого корабль затонул. По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание двигателя.

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Новости Украины Соединенные Штаты Америкипроисшествиесудно
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