ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У США перекинулося вантажне судно

Новини » Надзвичайні події    09.09.2019 - 10:30
У США перекинулося вантажне судно
Фото: затонуле судно (content.govdelivery.com)

Четверо членів екіпажу пропали безвісти

У Сполучених Штатах Америки біля узбережжя штату Джорджія в районі міста Брансвік перекинулося вантажне судно Golden Ray. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Берегової охорони США.

Як повідомляється, на борту судна перебувало 24 людини. 20 людей вдалося евакуювати, четверо вважаються зниклими без вести.

Берегова охорона уточнює, що інцидент стався в бухті Сент-Саймонс-Саунд. Причини події поки що не повідомляються. На борту майже 200-метрового судна сталася пожежа.

За даними Берегової охорони, корабель віднесло далеко від берега.

Як передає CNN з посиланням на Міністерство закордонних справ Південної Кореї, зниклі моряки - громадяни цієї країни. У момент інциденту вони перебували в машинному відділенні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в аннексированом Криму біля узбережжя Судака в Чорному морі затонув прогулянковий катер, на борту якого перебувало 14 осіб. Рятувальникам вдалося врятувати 12 пасажирів катера і одного члена екіпажу, пошуки ще однієї людини тривають. Катер знаходився на відстані близько 200 м від берегової лінії.

Крім того, в Чорному морі в районі Туапсе (Росія) на риболовецькому судні сталася пожежа, в результаті якого затонув корабель. За попередніми даними, причиною пожежі стало загоряння двигуна.

США відклали виробництво термоядерних бомб через проблеми з запчастинами У Чорному морі виявили тіло пасажирки потонулого катера
Новини України Сполучені Штати Америкипроисшествиесудно
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся