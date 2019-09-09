У США перекинулося вантажне судно

Фото: затонуле судно (content.govdelivery.com)

Четверо членів екіпажу пропали безвісти

У Сполучених Штатах Америки біля узбережжя штату Джорджія в районі міста Брансвік перекинулося вантажне судно Golden Ray. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Берегової охорони США.

Як повідомляється, на борту судна перебувало 24 людини. 20 людей вдалося евакуювати, четверо вважаються зниклими без вести.

Берегова охорона уточнює, що інцидент стався в бухті Сент-Саймонс-Саунд. Причини події поки що не повідомляються. На борту майже 200-метрового судна сталася пожежа.

За даними Берегової охорони, корабель віднесло далеко від берега.

Як передає CNN з посиланням на Міністерство закордонних справ Південної Кореї, зниклі моряки - громадяни цієї країни. У момент інциденту вони перебували в машинному відділенні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в аннексированом Криму біля узбережжя Судака в Чорному морі затонув прогулянковий катер, на борту якого перебувало 14 осіб. Рятувальникам вдалося врятувати 12 пасажирів катера і одного члена екіпажу, пошуки ще однієї людини тривають. Катер знаходився на відстані близько 200 м від берегової лінії.

Крім того, в Чорному морі в районі Туапсе (Росія) на риболовецькому судні сталася пожежа, в результаті якого затонув корабель. За попередніми даними, причиною пожежі стало загоряння двигуна.