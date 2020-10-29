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В США перехватили неизвестный самолет над Аризоной во время выступления Трампа

США, Четверг 29 октября 2020 06:32
В США перехватили неизвестный самолет над Аризоной во время выступления Трампа
Фото: истребитель F-16 (wikimedia.org)
Автор: РБК-Украина

Американский истребитель F-16 перехватил самолет, который оказался в закрытом воздушном пространстве штата Аризона. Президент Дональд Трамп как раз находится в Аризоне.

Об этом в Twitter сообщило Объединенное командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

В сообщении Белого дома в Twitter говорится, что президент Дональд Трамп находится в Аризоне.

Самолет авиации общего назначения не отвечал диспетчерам и нарушил временный запрет на полеты над городом Буллхед-Сити.

По данным NORAD, F-16, заметив нарушителя, запустил сигнальные ракеты, однако тот не вышел на связь и не реагировал на перехват. Истребитель сопровождал самолет из зоны ограниченных полетов.

Напомним, в июне истребители США перехватили российские Ту-142 возле Аляски.

Ранее американские истребители F-22 перехватили два российских противолодочных самолета Ил-38, которые приблизились к Аляске.

Кроме того, истребители ВВС Великобритании перехватили два российских самолета у берегов Шотландии.

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Новости Украины В мире Соединенные Штаты Америкиистребители

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