В США перехватили неизвестный самолет над Аризоной во время выступления Трампа

Американский истребитель F-16 перехватил самолет, который оказался в закрытом воздушном пространстве штата Аризона. Президент Дональд Трамп как раз находится в Аризоне.
Об этом в Twitter сообщило Объединенное командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
В сообщении Белого дома в Twitter говорится, что президент Дональд Трамп находится в Аризоне.
Самолет авиации общего назначения не отвечал диспетчерам и нарушил временный запрет на полеты над городом Буллхед-Сити.
По данным NORAD, F-16, заметив нарушителя, запустил сигнальные ракеты, однако тот не вышел на связь и не реагировал на перехват. Истребитель сопровождал самолет из зоны ограниченных полетов.
Напомним, в июне истребители США перехватили российские Ту-142 возле Аляски.
Ранее американские истребители F-22 перехватили два российских противолодочных самолета Ил-38, которые приблизились к Аляске.
Кроме того, истребители ВВС Великобритании перехватили два российских самолета у берегов Шотландии.