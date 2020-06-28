Истребители США перехватили российские Ту-142 возле Аляски

Российские самолеты находились в оборонной зоне идентификации ADIZ около восьми часов

Американские истребители F-22 27 июня перехватили четыре российских самолета в зоне оборонного определения возле Аляски. Российские Ту-142 подошли на расстояние 65 морских миль к Алеутским островам.

Об этом сообщило командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) в Twitter.

Российские самолеты находились в оборонной зоне идентификации ADIZ около восьми часов.

В NORAD объяснили, что Ту-142 не нарушали суверенное воздушное пространство США или Канады, а находились в международной зоне.

По словам командующего NORAD Терренса О’Шоннесси, только в этом году силы командования в десяти отдельных случаях "идентифицировали и перехватили российские самолеты, которые заходили в ADIZ". Среди них были бомбардировщики, истребители, самолеты морского патрулирования.

"Несмотря на COVID-19, мы находимся в полной готовности и способны отлично выполнять оборонительные задачи", - заявил О’Шоннесси.

Напомним, 24 июня американские истребители F-22 перехватили два российских противолодочных самолета Ил-38, которые приблизились к Аляске.

Кроме того, американские истребители F-22 дважды перехватывали российские бомбардировщики Ту-95 вблизи Аляски в начале июня.

Добавим, за последний год самолеты НАТО почти 300 раз перехватывали российские самолеты.

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Автор: Надежда Собенко