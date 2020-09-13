ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Британские истребители перехватили два российских самолета у берегов Шотландии

Шотландия, Воскресенье 13 сентября 2020 01:40
Британские истребители перехватили два российских самолета у берегов Шотландии
Фото: истребители Typhoons (PA)
Автор: Артур Родивилов

Истребители ВВС Великобритании перехватили два российских самолета у берегов Шотландии. Истребители Typhoons начали действовать после того, как Ту-142 вошли в контролируемую Соединенным Королевством зону международного воздушного пространства.

Об этом сообщает Independent.

Наблюдение за зоной обеспечивает безопасный пролет для всех других самолетов, включая гражданские трансатлантические авиалайнеры, которые находятся под контролем гражданского воздушного движения Великобритании.

Российские самолеты были идентифицированы как самолеты морской разведки и противолодочной обороны.

Как сообщает пресс-служба Северного флота РФ, два самолета Ту-142 выполнили плановые полеты над Баренцевым, Норвежским и Северным морями. На отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители зарубежных стран.

Напомним, в июне истребители США перехватили российские Ту-142 возле Аляски.

Ранее американские истребители F-22 перехватили два российских противолодочных самолета Ил-38, которые приблизились к Аляске.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире истребителиВеликобритания
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь