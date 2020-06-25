Истребители США снова перехватили российские самолеты возле Аляски

Фото: российский Ил-38 (flickr.com/zhur-nik)

Американские истребители перехватили 2 российских Ил-38

Американские истребители F-22 вчера вечером перехватили два российских противолодочных самолета Ил-38, которые приблизились к Аляске. Российские самолеты прошли в пределах 50 миль от острова Унимак.

Об этом сообщило командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) в Twitter.

В командовании заявили, что российские Ил-38 оставались в международном воздушном пространстве и не входили в воздушное пространство Соединенных Штатов Америки или Канады.

"Пятый раз за месяц NORAD продемонстрировало свою готовность и способность защищать родину, перехватив российские военные самолеты вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны Аляски", - говорится в заявлении.

Напомним, американские истребители F-22 дважды перехватывали российские бомбардировщики Ту-95 вблизи Аляски в начале июня.

Кроме того, российские Ил-38 приближались границам Аляски в апреле, тогда их также перехватывали американские истребители F-22.

Добавим, за последний год самолеты НАТО почти 300 раз перехватывали российские самолеты.

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Автор: Дмитрий Левицкий