ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Истребители США снова перехватили российские самолеты возле Аляски

Новости » Политика     25.06.2020 - 17:00
Истребители США снова перехватили российские самолеты возле Аляски
Фото: российский Ил-38 (flickr.com/zhur-nik)

Американские истребители перехватили 2 российских Ил-38

Американские истребители F-22 вчера вечером перехватили два российских противолодочных самолета Ил-38, которые приблизились к Аляске. Российские самолеты прошли в пределах 50 миль от острова Унимак.

Об этом сообщило командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) в Twitter.

В командовании заявили, что российские Ил-38 оставались в международном воздушном пространстве и не входили в воздушное пространство Соединенных Штатов Америки или Канады.

"Пятый раз за месяц NORAD продемонстрировало свою готовность и способность защищать родину, перехватив российские военные самолеты вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны Аляски", - говорится в заявлении.

Напомним, американские истребители F-22 дважды перехватывали российские бомбардировщики Ту-95 вблизи Аляски в начале июня.

Кроме того, российские Ил-38 приближались границам Аляски в апреле, тогда их также перехватывали американские истребители F-22.

Добавим, за последний год самолеты НАТО почти 300 раз перехватывали российские самолеты.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиАляскаперехватсамолет РФ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь