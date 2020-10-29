У США перехопили невідомий літак над Арізоною під час виступу Трампа

Американський винищувач F-16 перехопив літак, який опинився в закритому повітряному просторі штату Арізона. Президент Дональд Трамп якраз перебуває в Арізоні.
Про це в Twitter повідомило Об’єднане командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD).
У повідомленні Білого дому в Twitter говориться, що президент Дональд Трамп знаходиться в Арізоні.
Літак авіації загального призначення не відповідав диспетчерам і порушив тимчасову заборону на польоти над містом Буллхед-Сіті.
За даними NORAD, F-16, помітивши порушника, запустив сигнальні ракети, проте той не вийшов на зв’язок і не реагував на перехоплення. Винищувач супроводжував літак із зони обмежених польотів.
Нагадаємо, у червні винищувачі США перехопили російські Ту-142 біля Аляски.
Раніше американські винищувачі F-22 перехопили два російських протичовнові літаки Іл-38, які наблизилися до Аляски.
Крім того, винищувачі ВПС Великобританії перехопили два російських літаки біля берегів Шотландії.