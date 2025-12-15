США на переговорах із Зеленським не йдуть на компроміс щодо мирної угоди, - WSJ

Як зазначає видання, переговори між Україною та її західними партнерами перетворилися на перетягування каната, навіть без участі Росії за столом переговорів.

Вашингтон наполягає на швидких рішеннях, тоді як Зеленський та його європейські прихильники стверджують, що залишаються суттєві розбіжності, які необхідно вирішити.

Переговори продовжаться в понеділок, 15 грудня, і до них планують приєднатися кілька європейських лідерів.

Серед ключових пунктів суперечки - спротив України заклику Вашингтона вивести свої війська з частини східного Донбасу. Європейські та українські чиновники наполягають на чіткому визначенні дій США у разі порушення Росією мирної угоди та повторного нападу на Україну.

Обидва питання будуть у центрі уваги переговорів у Берліні.

Після завершення переговорів вчора пізно ввечері спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що обидві сторони провели поглиблені обговорення мирного плану.

"Було досягнуто значного прогресу, і вони знову зустрінуться завтра вранці", - сказав він.

Співрозмовник WSJ, поінформований про переговори у Берліні, назвав їх складними, заявивши, що американська сторона, схоже, не бажає йти на компроміс щодо свого проєкту мирної угоди.