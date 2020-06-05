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США передумали запрещать все рейсы из Китая

Новости » Политика     05.06.2020 - 19:38
США передумали запрещать все рейсы из Китая
Фото: самолет китайской авиакомпании flickr.com/nickraider)

США только ограничат количество китайских авиарейсов в неделю

Министерство транспорта Соединенных Штатов Америки пересмотрело свое решение о запрете на полеты китайских авиакомпаний. Министерство решило только ограничить недельное количество рейсов китайских компаний.

Об этом сообщает американское агентство Reuters.

Так, в американском ведомстве решили позволить китайским пассажирским перевозчикам выполнять по 2 рейса в обе стороны в неделю. Решение вступило в силу сразу же после его объявления.

Ограничения в США решили изменить после того, как Пекин согласился разрешить совершать больше рейсов иностранным перевозчикам.

Кроме того, в ведомстве выразили обеспокоенность "продолжением односторонней диктовки Пекином условий рынка регулярных авиаперевозок между США и Китаем без уважения к правам американских компаний".

Отметим, в начале недели в США заявили о намерении запретить китайским авиакомпаниям совершать рейсы между странами. Таким образом в Белом доме отреагировали на то, что Китай до сих пор не разрешил американским авиакомпаниям возобновить полеты. При этом Вашингтон во время карантина не вводил никаких ограничений в отношении китайских компаний.

Запретом полетов Белый дом планировал надавить на Китай в пользу американских компаний.

Решение о запрете рейсов китайских авиакомпаний должно было вступить в силу 16 июня.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКитайавиасообщение
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