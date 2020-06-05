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США передумали забороняти всі рейси з Китаю

Новини » Політика     05.06.2020 - 19:38
США передумали забороняти всі рейси з Китаю
Фото: літак китайської авіакомпанії (flickr.com/nickraider)

США лише обмежать кількість китайських авіарейсів на тиждень

Міністерство транспорту Сполучених Штатів Америки переглянуло своє рішення про заборону на польоти китайських авіакомпаній. Міністерство вирішило лише обмежити тижневу кількість рейсів китайських компаній.

Про це повідомляє американське агентство Reuters.

Так, в американському відомстві вирішили дозволити китайським пасажирським перевізникам виконувати по 2 рейси в обидві сторони на тиждень. Рішення набуло чинності відразу ж після його оголошення.

Обмеження у США вирішили змінити після того, як Пекін погодився дозволити здійснювати більше рейсів іноземним перевізникам.

Крім того, у відомстві висловили занепокоєння "продовженням одностороннього диктування Пекіном умов ринку регулярних авіаперевезень між США та Китаєм без поваги до прав американських компаній".

Зазначимо, на початку тижня у США заявили про намір заборонити китайським авіакомпаніям здійснювати рейси між країнами. Таким чином у Білому домі відреагували на те, що Китай досі не дозволив американським авіакомпаніям відновити польоти. При цьому Вашингтон під час карантину не вводив жодних обмежень щодо китайських компаній.

Забороною польотів Білий дім планував натиснути на Китай на користь американським компаніям.

Рішення про заборону рейсів китайських авіакомпаній повинно було набрати чинності 16 червня.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Сполучені Штати АмерикиКитайавиасообщение
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