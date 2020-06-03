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Белый дом намерен запретить полеты китайских авиакомпаний в США

Новости » Политика     03.06.2020 - 17:28
Белый дом намерен запретить полеты китайских авиакомпаний в США
Фото: Белый дом (flickr.com/proimos)

Вашингтон хочет заставить Китай разрешить полеты американских авиакомпаний

Администрация американского президента Дональда Трампа планирует запретить полеты китайских авиакомпаний в Соединенные Штаты Америки. Авиакомпании Китая совершали рейсы в США, несмотря на пандемию коронавируса.

Об этом сообщили знакомые с ситуацией источники агентства Reuters.

Такое решение Белого дома связано с отказом Китая разрешить возобновление полетов американских авиакомпаний. В Вашингтоне считают, что Пекин нарушил договоренность о рейсах между странами. Ожидается, что ограничения вступят в силу 16 июня, но дату могут перенести.

В Белом доме и Департаменте транспорта пока отказываются комментировать эту информацию.

В конце мая администрация Трампа обвинила китайское правительство в том, что оно не позволяет американским авиакомпаниям возобновить полеты в Китай.

Авиакомпании Delta Air Lines и United Airlines попросили возобновить полеты в Китай уже в июне, в то время как китайские перевозчики продолжают совершать рейсы в США во время пандемии.

Напомним, отношения между США и Китаем также ухудшились из-за намерений Пекина ограничить автономию Гонконга, недавно Трамп запретил въезд китайским ученым.

Кроме того, в Китае пообещали "жесткие контрмеры" в ответ на давление со стороны Вашингтона.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКитайДональд Трампавиакомпанияполеты
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