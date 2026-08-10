США передають Україні розвіддані для ударів по енергетиці Росії, - The Atlantic

"Єдине, що США, як і раніше, надають безкоштовно - це розвідувальна інформація, включаючи пакети даних для завдання ударів по позиціях армії РФ на окупованій частині України та по енергетичній інфраструктурі всередині Росії", - пише видання.

За словами американських та українських джерел, заслуга в тому, що допомога продовжується, належить директору ЦРУ Джону Раткліффу.

Як стверджується, під час перебування на полі для гольфу він вражає президента США Дональда Трампа даними про втрати Росії на полі бою, які перевищують 40 000 на місяць.

Успіх Раткліффа, як пояснив один західний співробітник розвідки, полягає в тому, що "Трамп не любить тих, хто програв". Зокрема, зараз Україна виглядає переможцем і спростовує думку тих, хто наполягає на нездатності Києва перемогти.

Крім цього, The Atlantic відзначило удари України по енергетичній економіці РФ і користь для США. Зокрема, скорочення експорту нафти з РФ може зробити Індію та Китай більш уразливими для введених Трампом мит.

Видання вказує, що Трамп під час першого президентського терміну "благав європейців припинити залежність від російської нафти і газу, дійшовши до того, що ввів санкції проти газопроводу "Північний потік"".

The Atlantic припускає, що Трамп може розглядати ці удари України як прелюдію до переговорів, як він це робив в Ірані.

"Це ескалація, але це також ескалація, яка може допомогти покласти край", - говорив президент США про удари України на саміті НАТО в Анкарі минулого місяця.