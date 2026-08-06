Обмін розвідданими між США та Україною відновився до попереднього рівня - Politico
Обмін розвідданими між Вашингтоном і Києвом суттєво покращився після того, як у березні 2025 року Білий дім тимчасово перекрив доступ до інформації через невдалу зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа в Овальному кабінеті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Що кажуть сенатори про покращення
Сенатор-демократ Марк Уорнер, високопосадовець Комітету з розвідки Сенату, підтвердив покращення співпраці.
"Я не хочу вдаватись у деталі, але вона покращилась. Це разом із дійсно розумною стратегією далекобійних ударів суттєво покращило позицію українців", - сказав Уорнер.
Республіканці Джон Корнін і Роджер Вікер, голова Комітету зі збройних сил Сенату, теж погодились, що обмін розвідданими зріс.
"Схоже на те", - заявив Корнін. "Усі люблять переможців, і схоже, що Україна переламала хід війни".
Сенатор-демократ Тім Кейн зазначив, що бачив докази покращення особисто, порівнюючи свої візити в квітні 2025-го та липні 2026 року.
"Я відчуваю більше впевненості в комунікації", - сказав він.
Як обмін розвідданими вплинув на удари по Росії
За словами Джорджа Барроса, директора з інновацій та розвідки з відкритих джерел Інституту вивчення війни, Трамп минулого року дозволив ділитись розвідданими для українських ударів по російській енергетичній інфраструктурі - це стало ключовим для створення "належної структури стимулів", яка мала б підштовхнути Москву до перемовин.
"Ці удари стали набагато потужнішими й ефективнішими лише з 2025 року, коли нова адміністрація Трампа дозволила обмін розвідданими, який допоміг українцям отримати кращу інформацію для значно ефективніших ударів", - розповів Баррос.
За його словами, американські системи раннього попередження надсилають сигнал в Україну про вхідні ракетні атаки Росії ще з перших днів війни.
Позиція Білого дому
"Президент хоче, щоб цю війну врегулювали, аби безглузді вбивства припинились. Президент і його команда залишаються відданими продовженню конструктивної ролі у завершенні війни між Росією та Україною, і він зберігає оптимізм щодо того, що ми зрештою досягнемо мирної угоди", - заявили в Білому домі.
ЦРУ та Офіс директора національної розвідки США не відповіли на запит про коментар.
Чому це вигідно й самим США
Колишній посол США в Україні (2003-2006) Джон Гербст, який досі підтримує контакти з українськими посадовцями, зазначив, що Вашингтон також отримує вигоду від розвідданих Києва.
"Немає жодних сумнівів у наступному: Україна має видатну розвідку про Росію", - сказав він.
Зеленський намагався скористатись цим під час перемовин з США щодо Ірану - перед своїм липневим візитом до Овального кабінету він заявив, що Київ надасть Трампу докази того, що Росія допомагає Тегерану.
"Коли спілкуєшся з українськими розвідниками, чуєш впевнені оцінки того, що відбувається в Москві, і не лише в Кремлі", - зазначив Стівен Сестанович, науковий співробітник з питань Росії та Євразії Ради з міжнародних відносин.
Чому успіхи на фронті теж мають значення
За словами експертів, найбільшою перевагою України в стосунках із США зараз є її успіх на полі бою - імпульс у війні значно зріс завдяки дешевим дронам та ударам углиб території Росії.
"Ніхто - включно з нашим оборонним істеблішментом, і, чесно кажучи, можливо, навіть я сам - рік тому не думав, що вони опиняться в такому становищі, як зараз", - визнав Уорнер.
Нагадаємо, попри покращення обміну розвідданими, питання ракет для Patriot залишається складнішим. За даними Reuters, США продовжують переговори з Україною щодо спільного виробництва перехоплювачів, попри сумніви самого Трампа.
8 липня Зеленський провів зустріч із Трампом на полях саміту НАТО, після якої американський лідер заявив, що Вашингтон може дозволити Україні налагодити власне виробництво перехоплювачів. Пізніше, 28 липня, сторони знову порушили це питання під час переговорів, обговоривши і локалізацію виробництва, і активізацію мирного процесу.
Втім, уже 31 липня Трамп заявив, що США не надавали Україні ліцензії на виробництво перехоплювачів для Patriot, і цього може не статись і в майбутньому - за його словами, США повинні "дуже обережно ставитись до передачі секретів цієї зброї".